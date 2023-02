Castiglion Fiorentino, “Città al Centro” sui costi del nuovo asilo nido nell’area della Spiaggina

“ASILO POLITICO”: I 5 MILIONI DELLA NOSTRA LOTTERIA ITALIA!

“Giusto pochi giorni prima dell’annuncio da parte della REGIONE TOSCANA del progetto per la GRATUITA’ DEI NIDI DI INFANZIA , riservato per il periodo Settembre ’23-Luglio ’24 ai Nuclei Familiari con ISEE fino a 35000 euro, la NOSTRA GIUNTA COMUNALE sanciva l’ “Approvazione del PROGETTO ESECUTIVO per la realizzazione di una NUOVA SCUOLA dell’Infanzia* nell’area della SPIAGGINA”.

Due situazioni apparentemente tra loro collegabili, ma in realtà lontane anni luce: quella regionale è una misura che va incontro ai bisogni delle famiglie, quella comunale – pur se ispirata alla base dalla stessa filosofia – è in realtà una di quelle voglie che, come dice il proverbio, non furon mai care, pensate da CHI VIVE CON L’ASSILLO DI LASCIARE IL SEGNO del suo passaggio.

Sul fatto del non esser cara, visto che i 3 990 000 € (TREMILIONINOVECENTONOVANTAMILA) appena annunciati non son certo quisquilie o pinzillacchere, una riflessione va fatta, se è vero che i CASTIGLIONESI saranno chiamati a fare i conti con MUTUI presso la Cassa Depositi e Prestiti per almeno 1 800 000 € (UNMILIONEOTTOCENTOMILA); mutui che gli attuali amministratori hanno programmato DI QUI AL 2025, dopo averne in passato demonizzato altri, rinegoziandoli A LORO USO E CONSUMO, ma sempre SULLE SPALLE DEI CITTADINI. Molto probabilmente sono già certi almeno di alcune loro riconferme, se non addirittura di promozioni.

Mutui che si sono resi necessari perché, perché fedeli al metodo dei grandi TITOLI FARLOCCHI da prima pagina, quando il 31 gennaio 2022 venne annunciato il finanziamento ottenuto dal Ministero dell’Istruzione per il nuovo polo scolastico 0-6 nell’area Spiaggina, nel quadro del PNRR, con la somma di 2 183 000 € (DUEMILIONICENTOOTTANTATREMILA MA NON A FONDO PERDUTO, RICORDIAMOCELO SEMPRE!!!), i nostri amministratori si guardarono bene dal dire che L’OPERA – nel suo complesso- SAREBBE COSTATA MOLTO DI PIU’, contribuendo così a divulgare l’equivoco che il finanziamento la coprisse per intero.

La Delibera di Giunta 38 del 21 FEBBRAIO 2022 faceva già riferimento in realtà ad un MUTUO di circa 770 000 euro (SETTECENTOSETTANTAMILA) da contrarre da parte del Comune nel 2023, ma – si sa –PURTROPPO LE DELIBERE NON LE LEGGE NESSUNO e la cosa passò inosservata tra i cittadini. Prese inizialmente campo solo il dibattito sulla scelta del luogo dove il nuovo Asilo sarebbe sorto, la Spiaggina, ma dal Comune ci si impegnò a dimostrare come fosse la soluzione più idonea, mostrando il commovente famoso video dei giovani calciatori infangati : i tiepidi malumori così si placarono, forse anche pensando che chissà se tutto ciò sarebbe poi davvero successo.

Altra cosa che il Comune aveva sottaciuto, era il fatto che a MAGGIO 2021 GIA’ ERANO STATI SPESI 112 000 € (CENTODODICIMILA) per l’acquisizione di TERRENI in zona FONTESECCA dove originariamente si pensava dovesse nascere l’asilo, unitamente alla famosa area camper, quella per la quale il Vicesindaco ha ricevuto un premio senza che ancora esista.

Tornando a tempi più recenti, consapevoli di avere individuato un’AREA ASSOLUTAMENTE INADATTA per costruire la megaopera che dovrà costituire la medaglia per questa legislatura, gli amministratori – nel CONSIGLIO COMUNALE dello scorso 22 SETTEMBRE 2022 – annunciarono che si sarebbero aperte le TRATTATIVE CON L’ENTE SERRISTORI, in una sorta di strano gioco degli specchi dove l’Ente non avrebbe avuto nulla da guadagnare, per l’ ACQUISTO DI UN TERRENO situato in area attigua alla SPIAGGINA alla cifra di 120 000€ (CENTOVENTIMILA); pur favorevoli al fatto che il Comune diventasse a prescindere proprietario di quella zona, il prezzo ribassato che un ENTE IN PERENNE PERDITA come il Serristori avrebbe dovuto accettare non ci convinse e votammo contrariamente. Si tratta del famoso POGGETTO che dovrebbe ospitare una nuova strada per dirottare le auto VERSO VIA TRENTO in modo da alleggerire un traffico che la stessa Giunta ha scelto di andare ulteriormente a peggiorare in quella zona , specie in concomitanza con l’orario di inizio e chiusura delle lezioni della Scuola Elementare.

A tutto questo non possiamo dimenticare di aggiungere i 330 000 € (TRECENTOTRENTAMILA) cui abbiamo dedicato un post solo pochi giorni fa per la DEMOLIZIONE DELLE TRIBUNE e del muro di retta del campo sportivo.

Riguardo quel comunicato,

VOGLIAMO SINCERAMENTE RINGRAZIARE

le oltre 1 200 persone che lo hanno letto, se lo sono condiviso e le tante altre che ne hanno parlato.

Che si sia di fronte ad un’ EMORRAGIA DI DENARO PUBBLICO crediamo lo si sia percepito e per chiarire meglio la situazione abbozziamo un breve ma piuttosto fondato RIEPILOGO DELLE SPESE previste per il famoso nuovo Polo Scolastico che alla fine ospiterà un’ottantina di bambini:

112 000 euro per i TERRENI INUTILIZZATI in zona FONTESECCA

2 183 000 euro finanziati col PNRR

1 800 000 euro di MUTUI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI da ora al 2025

120 000 euro per il TERRENO DA ACQUISTARE DALL’ENTE SERRISTORI

330 000 euro per la DEMOLIZIONE delle tribune

SIAMO GIA’ A oltre 4 540 000 (QUATTROMILIONICINQUECENTOQUARANTAMILA) euro, destinati evidentemente a lievitare, nei quali NON sono ad esempio contemplati gli ARREDI e la realizzazione della STRADA di cui parlavamo; i 5 000 000 (CINQUEMILIONI) e passa sono probabilmente dietro l’angolo, con OLTRE IL 50% di essi A CARICO DEI CITTADINI. Non esattamente come la vincita alla Lotteria Italia.

Ultimo particolare non da poco è che il PNRR prevede che la scuola debba essere realizzata ENTRO IL 2026.

Crediamo di avere dato lo spunto per LIBERE RIFLESSIONI DI OGNUNO, ma che non vogliamo minimamente condizionare col nostro parere, fidando nell’ intelligenza dei castiglionesi.

Ricordiamo solo che, per condividerle magari nei classici capannelli di amici, non potrete andare ai GIARDINI, dove ALTRETTANTO DENARO PUBBLICO viene proprio in questi giorni impiegato con la solita proverbiale lungimiranza.

*Solo per precisazione, ricordiamo che la dicitura Scuola dell’Infanzia usata per indicare il polo scolastico che ospiterà essenzialmente bambini da 3 mesi a 3 anni non è corretta, come si evince dal sito del Ministero dell’ Istruzione e del Merito (e sulla denominazione dello stesso evitiamo in questo caso tristi commenti) . Ma solo questa cosa, in tutta la storia, rientra tra le quisquilie e le pinzillacchere…”

IL GRUPPO CONSILIARE “CITTA’ AL CENTRO”