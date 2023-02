Castiglion Fiorentino ha una nuova centenaria: tanti auguri a nonna Virginia

“In casa di Virginia Domini per festeggiare con i familiari e gli amici i suoi primi 100 anni con tante storie di vita da raccontare. La nostra comunità può contare da oggi sulla seconda centenaria, nata nella campagna di Manciano e oggi residente nella frazione di Santa Margherita. Buon centenario Virginia!”.

Così il sindaco Mario Agnelli via social nel giorno del compleanno di nonna Virginia. La città di Castiglion Fiorentino oggi festeggia, quindi, un compleanno speciale. Compie 100 anni Virginia Domini che diventa, dopo nonna Irma Agnelli, la seconda centenaria di Castiglioni.18 febbraio 1923 – 18 febbraio 2023. 100 candeline nella torta preparata dalle figlie, nipoti, pronipoti e da tutti parenti che hanno organizzato una piccola festicciola alla quale sono invitati anche i vicini di casa e gli amici di una vita. Virginia nasce a Manciano il 18 febbraio del 1923. Seconda di 6 figli, 3 sono ancora in vita, e lei, ad oggi, è la più anziana della famiglia. Si sposa con Billi Dino, deceduto nel mese di giugno del 2015, e da questa unione avranno 3 figli, Clotilde del 1947, Giuliano del 1957, deceduto all’improvviso nel 1980, e Sabrina del 1965. Virginia ha 4 nipoti maschi, e una pronipote. “La mamma” – raccontano le figlie Clotilde e Sabrina – “fin da giovanissima ha lavorato in campagna attività proseguita anche da sposata; infatti, ci ha sempre raccontano che con il babbo, all’alba con il carro e i buoi, andavano in ‘chiana’ a lavorare”. Con l’arrivo dei figli, Virginia ha abbandonato il lavoro in campagna per dedicarsi completamente alla famiglia. E chi le chiede la ricetta per arrivare a questa età, Virginia risponde “ho condotto una vita semplice anche nell’alimentazione”. Appena sposati i coniugi andarono a vivere a Collesecco, frazione della Valle di Chio, in una piccola casa senza acqua. Poi nel 1950 costruirono la casa dove vive attualmente con la figlia e famiglia.