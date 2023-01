C’è tempo fino al 10 febbraio per partecipare al bando di servizio civile presso la sezione castiglionese dell’Avis

Anche la sezione Avis di Castiglion Fiorentino partecipa al bando di servizio civile presentato all’interno del Programma “Giovani in rete per promuovere il dono” in collaborazione con Avis Nazionale. C’è’ tempo fino al prossimo 10 febbraio per presentare la propria domanda esclusivamente on line e sulla piattaforma sotto indicata. “Il servizio civile rappresenta un’interessante opportunità per entrare nel mondo del lavoro e un’ottima occasione di crescita sia personale che professionale. L’auspicio è che sempre più giovani decidano di fare questa esperienza” conclude l’assessore alle Politiche Sociali, Stefania Franceschini.

il progetto “Il dono che serve in Toscana” accoglierà un totale di 52 volontari , distribuiti presso le 52 sedi interessate , tra cui Castiglion Fiorentino.

accoglierà un totale di , distribuiti presso le , avrà una durata di 12 mesi , un orario settimanale di 25 ore flessibili da articolare su 5 giorni di servizio a settimana, compresi tra il lunedì e la domenica secondo le esigenze della sede di assegnazione;

, un compresi tra il lunedì e la domenica secondo le esigenze della sede di assegnazione; per i volontari in servizio sarà corrisposto dal Ministero un assegno mensile di € 444,30 ;

; la domanda può essere presentata dai giovani tra i 18 ed i 28 anni (29 anni non compiuti) ESCLUSIVAMENTE ONLINE , al link https://domandaonline.serviziocivile.it/ entro le ore 14:00 del 10 FEBBRAIO 2023 ;

, al link entro ; i giovani interessati alla candidatura dovranno munirsi preliminarmente di SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale, con livello di sicurezza 2 (se cittadini italiani residenti in Italia o all’estero) o apposite credenziali rilasciate dal Dipartimento (se cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia).

Per approfondimenti su cos’è SPID e come si richiede vedi www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid ;