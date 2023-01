La chiusura della scuola Santa Marta: nota del vice sindaco di Arezzo Tanti e del sindaco di Civitella Tavarnesi

“Abbiamo ricevuto in data odierna la lettera della Congregazione delle suore di Santa Marta che purtroppo non lascia spiragli per la soluzione della vicenda legata all’annunciata chiusura della scuola di Viciomaggio. Risulta infatti irrevocabile la decisione presa dalla Congregazione che, come si legge nella lettera, “non intende proseguire il servizio della scuola e non intende dare gli ambienti e la gestione della scuola a terzi”. Da parte nostra va comunque a loro il ringraziamento per quanto fatto fino ad oggi e rimane la disponibilità affinche non venga persa l’esperienza del “modello educativo Viciomaggio” risultato particolarmente valido ed importante, ma altrettanto purtroppo resta la certezza che in questo momento non è possibile trovare un’alternativa data la ristrettezza dei tempi”.