Cena di solidarietà per “Un’idea di Rosanna” e nuova giornata per la prevenzione

L’Associazione «Un’idea di Rosanna», con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, organizza una raccolta fondi in ricordo di Rosanna Frati. La serata si terrà il 13 maggio al Centro convegni Sant’Agostino di Cortona. È qui che a partire dalle 19:30 si terrà una cena con lotteria e intrattenimento musicale.

Durante l’incontro la presidente Paola Frati presenterà il «Progetto Pigiama», un’iniziativa concreta rivolta a migliorare la qualità di vita delle persone. Questo appuntamento, come tutte le azioni di questa associazione di volontariato, nasce per ricordare la figura di Rosanna Frati. Frati ha lavorato come stilista e durante la malattia ha progettato uno speciale pigiama in grado di migliorare la vita delle persone. Questo indumento è stato disegnato dall’amica stilista Ilaria Volontè.

Durante la serata il dottor Giuseppe Tognini presenterà la giornata #Prevent, durante la quale un’equipe medica effettuerà visite e ecografie gratuite al seno, tiroide e testicoli (fino ad esaurimento posti). L’appuntamento è il 14 maggio al «Centro diagnostica avanzata» in Via Aldo Capitini a Camucia di Cortona.

La cena di beneficenza vedrà l’accompagnamento musicale del pianista Alessandro Panchini, nel corso della serata saranno disponibili i biglietti per la sottoscrizione interna con primo premio un dipinto di Mikael Melbye, ritrattista ufficiale della Casa Reale Danese. I proventi serviranno per produrre il «Pigiama di Rosanna» e per nuove donazioni sul territorio. Lo scorso 14 Aprile infatti ne è stata effettuata una per il reparto di Oncologia dell’Ospedale della Fratta, mentre il ricavato della cena sarà devoluto alla Fondazione Airc per la ricerca sul cancro Ets.

Per informazioni e prenotazioni telefonare al 335.5203610, scrivere un’email a [email protected] o recarsi a Factory Dardano, in via Dardano 44 a Cortona.