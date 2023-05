Tutto quel che c’è da sapere sul concorso di pittura “Signorelli riapre bottega”

La rassegna di appuntamenti «Aspettando Signorelli 500» si arricchisce di un concorso di pittura, l’iniziativa si chiama «Signorelli riapre bottega». Scopo del concorso è promuovere l’arte figurativa mediante i riferimenti all’opera del grande artista cortonese, uno dei protagonisti del Rinascimento italiano. La partecipazione al concorso è gratuita, previa sottoscrizione della iscrizione tramite il modulo disponibile dal link: https://www.signorelli500.com/ecco-il-concorso-di-pittura-signorelli-riapre-bottega/

Le tecniche ammesse sono: olio, acrilico, tempera, acquerello, grafica, collage, espresse (pure o miste) su tela, carta o altro adeguato supporto. I concorrenti potranno partecipare con un massimo di due opere originali del formato non inferiore a cm 30 x 40 e non superiore a cm 100 x 100 che dovranno essere consegnate o inviate dal 17 al 20 giugno 2023. Le opere saranno esposte al pubblico a Cortona in via Dardano nei giorni 24 e 25 giugno 2023. Il concorso prevede che ciascun dipinto venga sottoposto alla valutazione di una giuria, la premiazione avverrà il 25 giugno 2023 alle ore 15 nella sala del Consiglio comunale. Il vincitore verrà premiato con un buono acquisto del valore di 300 euro spendibile alla libreria Nocentini – Cartoleria Belle Arti, di via Nazionale 32 a Cortona. A tutti i concorrenti sarà consegnato un attestato di partecipazione. L’iniziativa è in collaborazione con Factory Dardano 44 e Aion Cultura.

«Nel ricco programma di appuntamenti che ci accompagnano verso la mostra Signorelli500, questo concorso contribuisce a stimolare la creatività di tanti pittori – dichiara l’assessore alla Cultura Francesco Attesti – ci attendiamo una bella partecipazione e di poter esporre delle opere interessanti»

«Ci è sembrato interessante portare Signorelli all’attenzione degli artisti contemporanei che, prendendo spunto dalle suggestioni del maestro cortonese, saranno chiamati a realizzare opere nuove e originali, ridando vita in un certo senso alla sua bottega», dice Eleonora Sandrelli, coordinatrice delle attività collaterali di Signorelli500.

«La nostra realtà – aggiunge Aldo Calussi, titolare di Factory Dardano 44 – è un punto di aggregazione che si sta affermando nella comunità cortonese con interessanti iniziative. Abbiamo colto l’occasione di partecipare all’evento signorelliano collaborando con entusiasmo ad organizzare questa iniziativa collaterale».

Le indicazioni tecniche complete sono contenute nel regolamento, scaricabile dal link: https://www.signorelli500.com/ecco-il-concorso-di-pittura-signorelli-riapre-bottega/