Chiusi della Verna punta sul turismo sostenibile: installate le prime colonnine elettriche

Sono state installate le prime colonnine di ricarica elettrica nel comune di Chiusi della Verna. Il luogo scelto per la loro localizzazione è stato definito dal sindaco Tellini “strategico” in quanto si trova vicino a punti di ristoro come bar e ristorante, che possono offrire una pausa agli automobilisti durante la ricarica delle auto elettriche.

“Si tratta di una novità assoluta nella mobilità elettrica, un servizio sostenibile per il nostro territorio e per tutti quei turisti che ci raggiungono guidando elettrico – ha commentato il sindaco Giampaolo Tellini – ci adeguiamo così ad un nuovo modo di viaggiare, tutelando l’ambiente e abbattendo le emissioni. Abbiamo scelto di non localizzare le colonnine in altre aree, come le sedi comunali, perché utilizzate per eventi e manifestazioni che in determinati periodi dell’anno bloccherebbero l’accesso ai punti di ricarica. Il passo successivo è quello di installarne altre, sia al Corsalone che al Santuario della Verna, continuando questo percorso green sul quale crediamo molto. A tal fine stiamo partecipando ad un bando finanziato dal Pnnr che ci consentirà di destinare fondi utili al progetto. Colgo l’occasione per sottolineare l’importante lavoro concluso nelle scorse settimane da Enel, per aver adeguato i nostri impianti, togliendo i cavi aerei ed evitando così che si verifichino di nuovo le problematiche che in passato, in caso di nevicate, hanno provocato notevoli disagi alla comunità”.