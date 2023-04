Morbidissime Madeleines pasquali

Bentornati alle ricette di Zenzero & Cannella!!

Manca pochissimo alla Pasqua e come ogni anno vogliamo portare in tavola qualcosa di diverso.. di colorato o profumato o semplicemente soffice delizioso come questi dolcetti!

Anziché utilizzare il classico stampo a conchiglia ho optato per uno stampo a piccole forme ovali che ricordano appunto le uova pasquali!

Ho anche aggiunto un irresistibile profumo di limone che darà alla vostra tavola imbandita un tocco di freschezza in mezzo a tanta cioccolata!

Decidete voi se presentare queste accattivanti piccole madeleines a colazione, pranzo, merenda o cena dei prossimi giorni di festa…in ogni caso andranno a ruba!!

INGREDIENTI per circa 2 teglie:

(N.B. DA PREPARARE ALMENO 12H PRIMA)

250 gr burro

40 gr miele millefiori o acacia

180 gr uova

75 gr latte

160 gr zucchero semolato

250 gr farina per dolci

i semi di 1/2 bacca di vaniglia

La scorza di 1 limone non trattato

12 gr lievito per dolci

PREPARAZIONE:

Sciogliere il burro in una piccola casseruola sul fuoco medio e continuare a cuocere qualche minuto rimestando spesso finché non diventa di colore ambrato.

Filtrare con un colino a meglio fitte, unire il miele e lasciar intiepidire.

In planetaria o con le fruste elettriche amalgamare le uova con il latte, lo zucchero, la vaniglia. Unire la farina miscelata con il lievito, la miscela di burro e miele e per ultima la scorza di limone.

Mettere l’impasto in frigo per almeno 12h coperto con pellicola alimentare.

Trascorse 12h imburrare e infarinare leggermente gli stampi .

Versare il composto in una sac a poche e riempire gli stampi facendo attenzione a rimanete sotto al bordo.

Cuocere in forno caldo a 200°c per circa 5 minuti , girare le teglie fronte retro e cuocere per altri 2/3 minuti.

Spengere il forno e lasciare dentro le teglie per altri 3 minuti.

Lo shock termico generato dall’impasto freddissimo messo in forno caldo fará salire la tipica gobbetta delle madeleines che comunque dovrà rimanere leggermente umida a fine cottura.

Attenzione perché ogni forno è diverso quindi i tempi di cottura potrebbero variare leggermente nel vostro forno, vi consiglio di fare prima una prova con sole 2/3 forme riempite nella teglia.

Sfornare, lasciar raffreddare e portare in tavola se volete con una spolverata di zucchero a velo.

Il profumo di limone e la morbidezza delle madeleines conquisterà tutti!!

Alla prossima ricetta

Chiara Castellucci