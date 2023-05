Climatizzazione e riscaldamento: perché è importante fare scelte sostenibili

I settori della climatizzazione e del riscaldamento sono intimamente legati al problema della sostenibilità ambientale; per quanto infatti si tratti di due settori che hanno un’importanza cruciale per la qualità della vita di tutti noi, è indubitabile che abbiano un impatto ambientale, come del resto si verifica in altri comparti, come per esempio quello dell’automotive (per il quale si stanno implementando sempre di più soluzioni come la motorizzazione ibrida o quella full electric).

In questi e in altri settori, che hanno un forte impatto ambientale, è molto importante effettuare scelte che salvaguardino le necessità e la qualità di vita delle persone e che, allo stesso tempo, siano sostenibili da un punto di vista ambientale.

Fortunatamente, nel settore del riscaldamento, della ventilazione e della climatizzazione vi sono aziende come Artel Srl che hanno da tempo ricercato e adottato soluzioni tecnologiche tali da permettere non soltanto di ridurre drasticamente il consumo energetico, ma che consentono anche di rispondere alle attuali e pressanti esigenze di eco-sostenibilità.

I prodotti Artel: elevati standard di qualità con un occhio di riguardo all’ambiente

Artel è un’azienda presente sul mercato da più di quaranta anni e può, a buon diritto, essere considerata una delle imprese leader nei settori del riscaldamento e della climatizzazione, sia per quanto riguarda gli ambienti domestici sia per quanto concerne gli ambienti professionali.

Il ventaglio dei prodotti proposti dall’azienda è particolarmente vasto e perfettamente in grado di venire incontro alle legittime richieste di elevata qualità ed eco-sostenibilità; riguardo a quest’ultimo punto è importante ricordare che gli obiettivi dichiarati dall’azienda sono appunto la riduzione di emissioni inquinanti nell’ambiente e l’aumento dell’utilizzo di energie provenienti da fonti rinnovabili ampliando la propria azione anche a settori cruciali come quelli del fotovoltaico, del solare termico e della domotica integrata.

Adesso, entrando più nel dettaglio, illustriamo di seguito alcuni dei prodotti che incarnano appieno i concetti di efficienza energetica e di sostenibilità ambientale.

Caldaie a condensazione – Le caldaie a condensazione sono l’evoluzione tecnologica e “green” delle caldaie tradizionali (che sfruttano soltanto parzialmente il calore che deriva dai fumi di combustione). Una caldaia a condensazione è un innovativo generatore di calore che si caratterizza per una maggiore sostenibilità (si ha una riduzione notevolissima delle emissioni inquinanti, circa il 70%) e per una resa termodinamica eccezionale (quasi del 100%, quindi decisamente superiore a quella delle vecchie caldaie che hanno una resa di circa il 70%). L’ottimizzazione dei consumi delle caldaie a condensazione è dovuta al fatto che si ha un recupero del calore dei fumi che vengono prodotti dal processo di combustione e dal vapore acqueo).

Apparecchi a pellet – Artel propone diversi prodotti che funzionano utilizzando il pellet che, ricordiamolo, è una biomassa, ovvero una fonte di energia pulita che consente di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, che sono altamente inquinanti e quindi dannosi a livello ambientale. L’efficienza energetica del pellet è elevata e inoltre è un materiale naturale, viene infatti prodotto utilizzando gli scarti provenienti dalla lavorazione del legno. È anche facilmente trasportabile in grandi quantità e questo è importante dal punto di vista ambientale perché si vengono a ridurre anche il numero di trasporti necessari alla sua movimentazione. Fra i vari prodotti a pellet proposti da Artel si ricordano le termostufe, le stufe e le caldaie.

Climatizzazione – I climatizzatori nel catalogo Artel sono di alto livello qualitativo e arrivano fino alla classe energetica A+++; ricordiamo che un elettrodomestico di questa classe consuma fino al 60% di energia in meno rispetto a un elettrodomestico che si trova in classe A.

In conclusione, rinnovare i propri impianti di riscaldamento o di climatizzazione scegliendo un prodotto di qualità ed ecosostenibile è una scelta che avrà risvolti positivi sia dal punto di vista economico (i consumi energetici sono notevolmente ridotti) sia da quello ambientale. Non è infatti un caso che tutti questi prodotti usufruiscano di detrazioni fiscali di rilievo come per esempio un ecobonus che, a seconda dei casi, può arrivare al 65% con sconto in fattura.