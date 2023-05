Domenica a Lucca terzo atto della Serie tra BCL-Amen Scuola Basket Arezzo

Domenica 7 Maggio alle ore 18, arbitri i Sigg. Marinaro di Cascina (PI) e Panelli di Montecatini Terme (PT), l’Amen Scuola Basket Arezzo sarà impegnata in gara 3 della Semifinale PlayOff per la Promozione in Serie B sul parquet del PalaTagliate di Lucca contro il Basketball Club. Dopo i due successi casalinghi l’Amen proverà a strappare il punto che vale l’accesso alla finale, le prime due sfide hanno già dimostrato tutte le qualità e la completezza della formazione lucchese che avrà dalla sua anche il sostegno del proprio pubblico.

Un ulteriore aumento della difficoltà per gli amaranto che stanno cercando di recuperare il maggior numero di energie possibili in vista della partita di domenica, dopo quanto speso mentalmente e fisicamente in queste due partite ravvicinate. Per capitan Castelli e compagni l’appuntamento con gara 3 è fissato per Domenica alle 18 a Lucca, per chi non potrà essere presente sarà possibile seguire la diretta della gara sulla pagina Facebook del Basketball Club Lucca.

Sono fine settimana intensi anche per il settore giovanile della Scuola Basket Arezzo, dopo il bel secondo posto della Rosini Impianti Under 15 alle finali regionali di Venturina e la conquista della Final Four per l’Under 19 Gold sponsorizzata Amen, Sabato alle 16 scontro diretto per la Rosini Impianti Under 17 Gold che ospita al Palasport Estra Reggello con in palio punti pesantissimi per l’ottenimento di uno dei primi due posti finali. Dopo aver vinto l’anticipo Giovedi con Valdelsa gli Under 13 Trail Blazers saranno impegnati Sabato e Domenica in un Torneo a Rapallo organizzato dalla Next Step Academy, avversari degli amaranto nel girone di qualificazione Castelmaggiore e Piombino. Sabato in trasferta per i Ragazzi CSI sul campo del Basket Poppi.

Domenica mattina doppio appuntamento al Palasport Estra, alle ore 10 l’Under 15 Femminile ospiterà il Baloncesto Firenze, mentre a seguire alle 12 la Chimet Under 17 Silver B sfiderà il BCL Lucca. Sempre Lucca, sponda Sky Walkers, sarà invece l’avversario degli Esordienti Nova Verta. A chiudere gli impegni settimanali sarà questa volta la Galv-Ar Under 14 SIlver che Mercoledi alle 19 attende la visita del Cus Firenze.