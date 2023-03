Comune di Arezzo, lavori stradali da lunedì 20 marzo

Modifiche alla circolazione e alla sosta da lunedì 20 marzo. Un nuovo allacciamento all’impianto di biometano determinerà fino a martedì 28 marzo, 24 ore su 24, il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso lungo la strada vicinale dei Mori in un tratto di 20 metri compreso tra l’intersezione con la strada vicinale del Prato e l’entrata dell’impianto Aisa.

Proseguono nel frattempo i lavori di adeguamento del sistema fognario nella zona di via Romana: fino a venerdì 7 aprile in orario 8,30 – 18 è previsto un restringimento della carreggiata nei tratti di via Fogazzaro dal civico 9 al civico 11 e di via Salvadori dal civico 56 all’intersezione con via Ippolito Nievo.

La realizzazione dell’impianto di illuminazione e videosorveglianza nell’area verde di via Vittorio Veneto limitrofa al torrente Vingone comporterà fino a venerdì 22 settembre il divieto di sosta con rimozione in orario 8,30 – 17,30 nella zona che verrà contrassegnata da specifica segnaletica tra largo II Giugno e largo XVI Luglio, presso l’entrata pedonale della scuola materna Pallanca. Nell’adiacente carreggiata scatta il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso mentre un tratto del corrispondente marciapiede non potrà essere utilizzato dai pedoni.