Sospetto caso di meningite in Valdarno: avviata la profilassi dei contatti in via precauzionale

La Asl Toscana sud est comunica il sospetto di un caso di meningite verosimilmente di origine batterica in un giovane del Valdarno. Il Servizio Igiene e Sanità Pubblica ha avviato l’inchiesta epidemiologica per l’individuazione dei contatti che sono stati invitati a recarsi presso il proprio medico curante per avviare in via precauzionale la profilassi antibiotica. Il giovane, in condizioni stabili, è attualmente ricoverato presso l’Ospedale San Donato di Arezzo.