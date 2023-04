Consegna dei Diplomi, il sindaco Agnelli: “Il successo dei nostri liceali è il nostro successo”

“Dopo gli anni della pandemia è tornata per il secondo anno consecutivo la serata della consegna dei diplomi agli studenti che lo hanno conseguito all’ I.S.I.S. Giovanni da Castiglione. Il successo dei nostri liceali è il nostro successo, così recita lo slogan di questo appuntamento tradizionale , di fronte ad un Teatro Spina gremito, che ha celebrato l’impegno e la dedizione di studenti e insegnanti, in quel fiore all’occhiello per la nostra città, qual’è il nostro “Liceo”. Così il sindaco Mario Agnelli all’indomani della cerimonia di “Consegna dei Diplomi” tenutasi in un Teatro Spina in festa per la bella e spensierata serata . Tra i presenti anche anche l’assessore all’Istruzione, Stefania Franceschini, che ha avuto parole sia di soddisfazione per gli insegnanti e gli studenti che di gratitudine per le attività portate avanti dall’Associazione Insigniti A.Li.Be. “Liviero Bertocci” rappresentata da Graziella, figlia di Liviero, appunto, che nell’occasione ha donato due manichini per la rianimazione, rispettivamente uno all’Istituto Superiore “Giovanni da Castiglione” e uno all’Istituto Comprensivo “Città di Castiglion Fiorentino”.

“Con il ‘Progetto Cuore’ i ragazzi imparano a fare il massaggio cardiaco e grazie alle loro conoscenze molte persone si possono salvare. Ringraziamo, pertanto, l’associazione per averci regalato questi manichini” hanno detto all’unisono i dirigenti scolastici, Sauro Tavarnesi, del Liceo, e Maria Silvia Corbelli del Comprensivo. “In questi anni abbiamo realizzato tante iniziative tutte di carattere sociale sia a favore di grandi città come Firenze e Arezzo ma anche di piccoli centri come Cortona, in particolare per l’ospedale della Fratta, e Castiglion Fiorentino oltre che alle locali Confraternite di Misericordia. Le nostre attenzioni si sono spostate anche fuori regione, per esempio, durante il drammatico terremoto del Centro Italia abbiamo portato il nostro sostegno alla popolazione di Amatrice… siamo aiutati dal nostro super Mario con validi consigli” ha sostenuto Graziella Bertocci, Presidente dell’associazione. E questa mattina è stato consegnato un manichino anche alla Confraternita di Misericordia.