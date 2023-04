Un giorno qualunque oltre le maschere tra teatro e verità

Evento speciale a chiusura della stagione teatrale 2022/23 del Teatro Verdi di Monte San Savino promossa da Comune di Monte San Savino, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Officine della Cultura e A.S. Monteservizi. Giovedì 27 aprile, con inizio alle ore 21:15, andrà in scena “Torno indietro da ‘Un giorno qualunque’” una produzione Accademia dei Semplici per la regia di Massimiliano Caldaro. Protagonisti in scena saranno Ciro Rossi, Mario Pinetti, Isabella Acciai, Loretta Cacchiani, Lorella Gualdani, Michele Paoli, Giovanni Morettini, Daphne Caldaro con la partecipazio di Lorenzo Michelini, Francesco Testi, Maria Clara Domini. Coordinamento di scena Serena Nocentini, supervisor Giovanni Banelli, foto di scena Associazione Fotografica Fotozoom – DLF Arezzo.

Così Accademia dei Semplici racconta il progetto teatrale: “Nella stanza della vita si accendono le luci. “Un giorno qualunque”, ti accorgi di essere costretto a fare i conti con te stesso. “Un giorno qualunque”, ti accorgi di non avere più la maschera che indossavi: uno specchio ti racconta. “Un giorno qualunque”, ti accorgi di essere qualcosa di diverso da ciò che pensavi di essere.

“Un giorno qualunque”, ti accorgi di essere costretto a fare delle scelte: apparire o essere? “Un giorno qualunque”, ti accorgi che una buona parte della tua vita è trascorsa: hai sprecato il tempo della tua esistenza! “Un giorno qualunque”, il tuo corpo non è più in grado di fare ciò che facevi prima. “Un giorno qualunque”, ti accorgi che la tua vita sta finendo e comprendi che non c’è mai stato “Un giorno qualunque”! Il tuo tempo è trascorso … finito! Verità nascoste dai personaggi ad ogni essere umano, si mostrano oltre le maschere. Nel palcoscenico della vita le parole giocano fra risate, ironia e leggerezza. Le certezze dei personaggi si dissolvono e con esse le nostre! Attoniti … frastornati, piegati su noi stessi ci si sente smarriti e … L’armatura si dissolve aprendo il sipario delle verità interiori!”

Costo biglietti. Platea e palchi: intero € 10, ridotto € 8. Le riduzioni si applicano a over 65, possessori Carta dello spettatore FTS, abbonati alle stagioni dei teatri della Rete Teatrale Aretina e Spettatori Erranti, soci Unicoop Firenze.

Info e prevendite a Monte San Savino presso Ufficio Cultura – Palazzo Galletti, tel. 0575 8177272 – mercoledì ore 10 – 13 e giovedì ore 15 – 18; ad Arezzo presso Officine della Cultura – Via Trasimeno, 16, tel. 0575 27961 e 338 8431111 – dal lunedì al venerdì ore 10 – 13 e 15:30 – 18. Biglietteria il giorno di spettacolo presso il Teatro, apertura ore 20.

Ulteriori informazioni: www.officinedellacultura.org e www.toscanaspettacolo.it. La Stagione Teatrale 2022/23 del Teatro Verdi di Monte San Savino, a cura di Comune di Monte San Savino, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Officine della Cultura e A.S. Monteservizi, è realizzata con il contributo di Regione Toscana e Ministero della Cultura e grazie al sostegno di Congas S.p.A., Unicoop Firenze, Ostematto, Vamar accessori per auto e Sapori della Valdichiana.