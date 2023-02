Consiglio Comunale: prossima seduta giovedì 23 febbraio

Torna il Consiglio Comunale giovedì 23 febbraio a partire dalle 9 con la possibilità per i cittadini di seguire la diretta dalla homepage del sito istituzionale o dal canale YouTube del Comune. Per quanto riguarda il programma dei lavori, dopo le interrogazioni seguiranno le modifiche al regolamento della Tari, due pratiche urbanistiche, la convenzione tra i Comuni di Arezzo e Civitella della Chiana per la gestione associata del centro di raccolta dei rifiuti in località Mulinaccio, il nuovo testo del regolamento sulle sagre e feste paesane e 7 tra mozioni e atti di indirizzo.