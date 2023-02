Duecentocinquanta metri di pavimenti donati dalla ditta Sgrevi alla Casa Pia

Importante donazione per migliorare l’estetica e la qualità degli ambienti della Casa di Riposo “Fossombroni”. Il gesto solidale ha visto per protagonista la ditta Sgrevi, realtà di riferimento nei settori di arredamento e edilizia, che ha dimostrato sensibilità e vicinanza alle attività socio-assistenziali condotte dallo storico istituto cittadino attraverso la fornitura di quasi duecentocinquanta metri quadrati di pavimentazione. Questa iniziativa permetterà di rinnovare ben sette appartamenti al piano terra dedicati alla vita indipendente e affacciati sul giardino esterno, dando seguito all’attuale percorso di miglioramento e di restyling dei diversi moduli della struttura.

La donazione è stata animata dalla volontà di ricordare Ugo Sgrevi, fondatore nel 1961 della Sgrevi, e ha trovato concretizzazione nella consegna di pavimenti in gres porcellanato con relativi battiscopa in ceramica. Questo materiale è stato individuato in seguito a un confronto tra l’azienda e la dirigenza della casa di riposo, per condividere i bisogni e per concretizzare un progetto pienamente personalizzato: i materiali sono di colore grigio in armonia con il contesto del palazzo storico nel centro di Arezzo e hanno elevati standard di resistenza agli urti e all’usura del tempo, andando a portare un significato contributo all’estetica e all’identità dell’abitato. I lavori per l’installazione prenderanno il via nelle prossime settimane e termineranno con una cerimonia di inaugurazione alla presenza degli ospiti, degli operatori, delle istituzioni e del personale della Sgrevi.

«Il valore di questa donazione è incommensurabile – commenta Debora Testi, presidente della Casa di Riposo “Fossombroni”, – perché la grande generosità di un’azienda locale permetterà di andare concretamente a migliorare i nostri ambienti e la qualità della vita dei nostri ospiti. Oltre a essere un modello imprenditoriale di successo nei settori di arredamento e costruzioni, la ditta Sgrevi ha dimostrato di essere anche un modello in termini di sensibilità e solidarietà».