Cortona, al via i lavori per la “Collezione Egizia del Maec”

Sono in partenza i lavori per la realizzazione della «Collezione Egizia del Maec», gli interventi riguarderanno alcuni ambienti al secondo piano di Palazzo Casali e la loro conclusione è prevista per il mese di aprile. Il Museo dell’Accademia Etrusca e della città di Cortona potrà così valorizzare alcuni reperti egizi e studiare una specifica offerta culturale dedicata a questa antica civiltà. I lavori saranno realizzati grazie ad un cofinanziamento tra il Comune di Cortona e il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale relativo al progetto «Gli Etruschi in Toscana le città dell’Etruria».

Le opere riguarderanno sale già libere da precedenti allestimenti, restaurate e dotate di tutti gli impianti compreso quello di climatizzazione. Il lavoro comprende un progetto espositivo e grafico che accompagnerà il visitatore all’interno di un racconto che lo spingerà ad approfondire la conoscenza del mondo egizio, attraverso un percorso tra le opere esposte. Il progetto grafico che accompagnerà il visitatore ad attraversare la storia della proposta museale, segnerà il passaggio da un’introduzione sulla generale questione della collezione e del collezionismo, al racconto della quotidianità degli egizi, documentati nella prima sala fino alla drammaticità della morte e della mummificazione nella seconda.

Nella prima sala, il progetto espositivo prevederà la realizzazione di un grande fondale bifacciale che include quattro vetrine esistenti che saranno riallestite nel loro interno, mentre nella seconda sarà posizionata una teca che accoglierà la descrizione del tema dell’inumazione con l’esposizione di sarcofagi e mummie. L’investimento dell’Amministrazione comunale è pari alla quota al 30% del totale, ovvero 57mila euro mentre il restante 70% (pari a 132mila euro) è finanziato dalla Regione Toscana.

L’importo totale dell’intervento ammonta quindi a 189mila euro, i lavori partiranno successivamente all’affidamento definitivo che avverrà nei prossimi giorni: «Questa operazione di valorizzazione della nostra collezione egizia è di primaria importanza – dichiara l’assessore alla Cultura, Francesco Attesti – Tra i musei di medie dimensioni, Cortona possiede degli oggetti di tutto rispetto, apprezzati da studiosi e visitatori. Da sempre la sezione egizia si è rivelata di grande interesse, soprattutto per i più piccoli che la visitano assiduamente sia grazie alle scuole sia durante il periodo estivo con i laboratori organizzati all’interno del museo».