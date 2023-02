Orientamento universitario: gli eventi dell’Open Day di domani alla sede UNISI del Pionta

Nutrito il programma degli appuntamenti organizzati per l’Open Day universitario che si terranno domani (23 febbraio) ad Arezzo, presso la sede universitaria del Pionta dell’Università di Siena.

La giornata si aprirà dal primo mattino con il saluto del Rettore Roberto Di Pietra ai futuri studenti dell’Ateneo. Poi inizieranno le varie sessioni: queste si terranno presso le aule della palazzina Donne del campus universitario (viale Cittadini 33). Alcune sessioni saranno fruibili anche da remoto, gli indirizzi per il collegamento sono pubblicati sul portale OrientarSI.

Saranno presentati i corsi di laurea triennale: Lingue per la comunicazione interculturale e di impresa – corso che permette di ottenere il doppio titolo con l’università cinese di Wenzhou -, Scienze dell’educazione e della formazione e Servizi giuridici che saranno illustrati in presenza. Mentre saranno illustrati sia in presenza che online i corsi in: Scienze geologiche, Tecniche di laboratorio biomedico, Economia e Commercio, Scienze economiche e Bancarie; sarà inoltre presentato il corso di laurea magistrale in Storia e Filosofia.



Per l’intera giornata, a partire dal mattino, le strutture ospiteranno iniziative per far conoscere oltre ai percorsi di studio, gli sbocchi occupazionali, le opportunità e i servizi offerti: si terranno presentazioni, saranno illustrate le attività del Centro linguistico e le opportunità di tirocinio. Seguiranno le visite guidate alle strutture didattiche, alle biblioteche e ai laboratori del Campus universitario.

Le informazioni sui programmi e sulle modalità per prenotarsi, o per seguire da remoto le presentazioni sono pubblicati online all’indirizzo: https://orientarsi.unisi.it/scelgo/eventi-scegliere/open-day/evento/open-day-2023-presentazione-corsi-erogati-nella-sede-di .

Per partecipare alle iniziative in programma, per quanto riguarda i corsi di Scienze dell’educazione e della formazione e Lingue per la comunicazione interculturale e d’impresa la prenotazione è facoltativa, ma consigliata, sarà comunque consentito l’accesso fino ad esaurimento posti; per tutti gli altri corsi presentati nella sede di Arezzo la prenotazione non è necessaria. La partecipazione prevede il rilascio di un attestato valido per i PTCO, i Percorsi trasversali per le competenze per l’orientamento.

“Si tratta di un momento importante che vi suggerisco di compiere ascoltando innanzitutto quello che voi desiderate, immaginate, volete per il vostro futuro. – Ha anticipato il Rettore Roberto Di Pietra dal messaggio che invierà giovedì ai partecipanti -. Dovete essere voi i protagonisti della vostra scelta. Si tratta di una decisione che vi invito a prendere ascoltando e raccogliendo tutte le informazioni che vi servono, ma anche seguendo il vostro cuore e le vostre inclinazioni personali. Con l’Università inizia un’esperienza di studio e di vita che sarà intensa, nella quale conoscerete nuove persone, da tutta Italia e dal mondo, nella quale potrete vivere esperienze formative interessanti e coinvolgenti a Siena e nelle sue sedi, nelle biblioteche e nei laboratori, nelle aule e nei programmi Erasmus all’estero. Vi invio fin d’ora il mio benvenuto all’Università di Siena”.

“Vi aspettiamo per mostrare le varie opportunità di studio universitario – ha detto la professoressa Lucia Morbidelli, Delegata del Rettore per l’Orientamento -. Avrete la possibilità di un confronto con studenti tutor e docenti, vedere le sedi didattiche e i laboratori di ricerca, in modo da scegliere serenamente e consapevolmente la strada per il vostro futuro secondo le vostre inclinazioni e predisposizioni”.