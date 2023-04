Cortona, all’Ospedale la Fratta arriva un nuovo ortopedico

Dal 16 aprile il reparto di ortopedia dell’ospedale la Fratta si rafforza grazie all’arrivo in organico del dottor Ludovico Panarella. Il dottor Panarella, romano, si è laureato all’età di 23 anni nel 2000 in Medicina e Chirurgia all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma specializzandosi successivamente in Ortopedia e traumatologia all’università degli Studi di Roma Tor Vergata. Nel 2004 ha vinto una borsa di studio che gli ha permesso di accedere all’Università dello Iowa dove ha seguito un corso su Artroscopia, medicina dello sport e chirurgia del ginocchio. Ha inoltre svolto un dottorato di ricerca presso l’Università Tor Vergata sulle malattie dell’apparato locomotore. Da diciassette anni il dr Panarella presta servizio al policlinico di Tor Vergata. Ha inoltre lavorato alla clinica ortopedica Kerlan Jobe di Los Angeles, all’ospedale Universitario di Croix Rousse di Lione (Francia), al complesso ospedaliero di Versailles.

Svolge inoltre attività didattica all’Università Tor Vergata e la libera docenza presso l’Università della Pennsylvania ed alla Duke University. È autore di numerose pubblicazioni oltre ad avere preso parte a congressi e seminari specifici.

Ha conseguito un master universitario di II livello in management delle aziende sanitarie all’Università LUISS “Guido Carli”.

Il dottor Panarella ha competenze nella gestione della traumatologia dell’apparato muscolo scheletrico, nella gestione dell’emergenza urgenza e del damage control, chirurgia ricostruttiva articolare protesica di anca spalla ginocchio e caviglia, nella chirurgia artroscopica, nella traumatologia dello sport e medicina rigenerativa, nella patologia della colonna vertebrale, nella patologia della mano e del piede, in ortopedia pediatrica.

Ha eseguito in ambito pubblico oltre 1500 interventi chirurgici di chirurgia ortopedica elettiva e di traumatologia d’urgenza.

«Con l’arrivo del dottor Panarella – dichiara il Direttore Generale Asl Toscana Sudest, Antonio D’Urso – riparte il progetto che riguarda il reparto di ortopedia della Fratta. L’arrivo del dottor Panarella rappresenta il primo degli ingressi al quale mi auguro che al più presto ne seguano altri. Come azienda sanitaria abbiamo un duplice obiettivo: dare qualità alle nostre prestazioni cercando di essere attrattivi e al contempo rispondere alle esigenze del territorio».

«È per me un onore lavorare per il sistema sanitario della Regione Toscana che è noto in Italia e all’estero per l’ottima organizzazione – commenta il dr. Ludovico Panarella ­– dedicherò tutto l’impegno e le competenze necessarie per portare la specialità ortopedica dell’Ospedale Santa Margherita alla Fratta ai massimi livelli come giustamente merita».

«La sfida più importante – prosegue – è mettere in piedi una squadra di valore. Ed è questo che farò: trovare persone motivate e capaci per un progetto che ha tutti i numeri e le potenzialità infrastrutturali per rispondere alle esigenze del territorio. Lascio una azienda che ho molto amato quale è il Policlinico di Tor Vergata dove ho vissuto gli anni giovanili di questa mia avventura professionale ed ho scelto un’azienda quale è la Asl Tse con l’intenzione di strutturare un progetto di sanità ortopedica che contribuisca ad una rete di qualità integrata nell’attuale sistema sanitario toscano che si svolge in un’area vasta. Per me questa è una sfida appassionante sapendo di poter contare su interlocutori di primo livello. Sono pronto ad accogliere e valorizzare il patrimonio umano e professionale dell’Azienda».