Grazie all’associazione “Un’idea di Rosanna” nuovi arredi all’ospedale de La Fratta

Nuovi arredi per il reparto di oncologia dell’ospedale La Fratta di Cortona. Una donazione dell’associazione “Un’Idea di Rosanna” presieduta da Paola Frati, sorella di Rosanna morta nel 2018 per un tumore. Tre armadi, quattro scrivanie, due cassettiere, un lettino per le visite e sedie per la sala d’aspetto dell’oncologia che l’associazione ha deciso di donare all’ospedale per rendere più confortevole la permanenza di chi si sottopone a terapie oncologiche nel reparto della Fratta.

«L’Ospedale della Fratta è lieto di ricevere questa donazione a dimostrazione, ancora una volta, della vicinanza della comunità della Valdichiana Aretina e a quanto si alto il livello di attenzione nei confronti dei bisogni del nostro Ospedale – dichiara il dr. Alessio Cappetti, direzione medica presidio ospedaliero -. Con questa donazione si va ad arricchire e rendere più confortevole ed accogliente il reparto di Oncologia a vantaggio degli operatori che ci lavorano ma anche dei pazienti che qui trovano la risposta ai loro bisogni di cura. Questa occasione ci permette di ringraziare l’associazione per quanto fatto e per la sensibilità dimostrata verso la comunità e la struttura sanitaria».

«Sono felice per questa donazione arrivata ad un presidio di zona dove c’è un reparto di oncologia che funziona e che permette alle persone di curarsi vicino a casa – dice la dr.ssa Cristina Rosadoni, responsabile Uos Oncologia La Fratta -. Questa di oggi è un’occasione per ricordare che esiste l’oncologia in questa zona, un reparto che fa parte dell’UOC Oncologia di Arezzo dove i casi oncologici vengono condivisi e discussi dagli specialisti anche in sede multidisciplinare. L’Ambulatorio e Day Hospital oncologico permette ai pazienti di effettuare le visite di controllo e ricevere le terapie oncologiche senza allontanarsi da casa. Inoltre curarsi in un ambiente bello e accogliente è importante per i pazienti».

La dottoressa Rosadoni sottolinea, inoltre, l’importanza di sottoporsi agli screening.

«La prevenzione attraverso lo screening senologico effettuato grazie al mammografo di nuova generazione appena installato alla Fratta – prosegue la dr.ssa Rosadoni – è importante perché permette di salvare vite, garantire l’efficacia delle terapie e di guarire nella maggior parte dei casi».

«Mi ha fatto molto piacere fare questa donazione all’Oncologia della Fratta – dice la presidente dell’associazione Paola Frati – perché riguarda il nostro territorio e al contempo ci premeva premiare l’impegno e la professionalità della dottoressa Cristina Rosadoni».

Stamani la signora Frati ha presentato anche un pigiama, quello pensato dalla sorella Rosanna. «L’associazione è nata alla fine del 2018, in seguito alla morte di mia sorella Rosanna per tumore al seno – spiega Paola Frati -. Negli ultimi tempi della malattia mia sorella aveva detto che avrebbe voluto disegnare un pigiama comodo ma bello per tutte quelle persone che non potevano più muoversi agevolmente. Purtroppo lei, stilista alla Spagnoli di Perugia, non ha fatto in tempo a disegnarlo. Lo ha fatto per lei un’amica tenendo presente quello che sarebbe stato lo “stile” di mia sorella. E lo ha interpretato davvero bene. È un pigiama comodo, in cotone, e anche bello».

I pigiami sono stati realizzati e donati alla Caritas di Arezzo e di Cortona, agli ospedali di Perugia e al Fatebenefratelli di Milano, all’associazione per la Distrofia, all’hospice di Massa Carrara. Una iniziativa accanto alla quale, grazie al vice presidente dell’associazione dr Giuseppe Tognini, è nata Prevent, una giornata di ecografie gratuite a seno, tiroide e testicoli che si tiene all’interno della struttura della Misericordia di Camucia.