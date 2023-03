Cortona, come ottenere il rimborso dopo l’annullamento dello spettacolo con Stefano Accorsi

Si informano i possessori dei biglietti dello spettacolo con Stefano Accorsi e gli abbonati al turno giallo della stagione del Teatro Signorelli, della impossibilità di recuperare la data nella stagione teatrale in corso. Lo spettacolo «Azul» previsto lo scorso 15 febbraio, è stato annullato per un problema di salute dell’attore. Nonostante l’impegno messo in campo da Fondazione Toscana Spettacolo e Comune di Cortona, per la compagnia non è stato possibile individuare date di recupero compatibili con gli impegni dell’artista.

L’Amministrazione comunale, in accordo con Fondazione Toscana Spettacolo e Accademia degli Arditi, ha pertanto deciso per l’avvio della procedura di rimborso nei confronti dei possessori del biglietto del suddetto spettacolo e degli abbonati al turno giallo della stagione teatrale.

Per ottenere il rimborso occorrerà pertanto presentarsi agli uffici di Terretrusche entro e non oltre il 12 aprile (via Nazionale, 42 Cortona negli orari 9-13 / 14,30-18,30 dal lunedì al venerdì) muniti di biglietto o di abbonamento e richiedere la restituzione della somma o del corrispettivo in quota parte dell’abbonamento. Per informazioni è possibile contattare la biglietteria al numero 0575606887