La bottega dell’Artigianato alle Fiere di Mezzaquaresima di Sansepolcro

Grazie all’impegno di CNA e ConfArtigianato del Consorzio Terre della Valtiberina, torna uno degli angoli più importanti delle Fiere di Mezzaquaresima, l’Artigianato in bottega.

Nelle aree adiacenti a Viale Vittorio Veneto dal 23 al 26 marzo sarà messa in mostra un’ampia selezione di artigianato locale. Gli artigiani esporranno le proprie opere dando risalto a questo settore che è parte integrante dell’economia e della tradizione locale.

La Valtiberina da sempre vive di artigianato ed è fondamentale che in manifestazioni come questa venga promulgata una tradizione che soprattutto oggi ci distingue in tutto il mondo.

Oltre 20 espositori sono pronti ad accogliere appassionati e visitatori in un angolo denso di fascino, in una 4 giorni di fiera che finalmente torna a godere della sua più ampia visibilità anche grazie all’impegno delle associazioni di categoria che tanto si sono prodigate per la sua realizzazione.

“In questa vera edizione di ripartenza – dichiarano Samantha Umani per Confartigianato e Francesco Mercurio per CNA – è per noi motivo di soddisfazione sapere che un ampio spazio delle Fiere sarà interamente dedicato a quella che da sempre è linfa vitale dell’economia Valtiberina. l’artigianato infatti, da sempre tramanda una storia e un’arte che nel tempo acquistano un valore che va al di là della materialità del singolo oggetto. Questo vogliamo raccontare assieme ai nostri artigiani, in un momento così difficile per questo settore che necessita di sostegno per poter mantenere una unicità che non ha eguali.”