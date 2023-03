Cortona e Marciano: lavori di manutenzione alla rete idrica giovedì 16 marzo

Giovedì prossimo 16 marzo, i tecnici di Nuove Acque eseguiranno lavori di manutenzione alla rete idrica di Camucia nel comune di Cortona.

Dalle 9.00 alle 14.00 l’erogazione idrica sarà interrotta in via Parri, via Gobetti, via F.lli Cervi, via Sante Tani, viale Matteotti (tratto compreso tra via F.lli Cervi e via Manzoni).

Nella stessa giornata, giovedì 16 marzo, è stato programmato anche un intervento nel capoluogo di Marciano della Chiana e per l’esattezza in via Piave, via Garibaldi, via Mencarelli, via Borsellino, via Molino, via S. Piero, via Fornaci, via Barbuti, via Sante Tani e via L. Nencetti dove dalle 9.00 alle 13.00 sarà interrotta l’erogazione idrica.

In entrambi i casi, sia a Camucia che a Marciano, momentanei fenomeni di torbidità potrebbero protrarsi fino alla giornata successiva agli interventi.