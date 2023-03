Sansepolcro, a Palazzo delle Laudi si fa il punto sul progetto “I Cammini di Francesco”

Lo stato dell’arte dei Cammini di Francesco in Toscana e in particolare in Valtiberina. E’ l’iniziativa organizzata dall’Amministrazione Comunale di Sansepolcro per fare il punto su un progetto che sta suscitando sempre più interesse e richiamando tantissimi appassionati.

L’appuntamento è in calendario venerdì 17 marzo a partire dalle ore 11 presso la sala consiliare di Palazzo delle Laudi.

A rappresentare le istituzioni ci saranno il sindaco Fabrizio Innocenti e l’assessore al turismo Francesca Mercati. Particolarmente qualificato il team dei relatori. Maurizio Bacci, progettista e direttore dei lavori per le Vie di Francesco in Toscana, che illustrerà gli interventi in corso d’opera sul percorso ufficiale. A seguire Marco Cestelli, membro dell’Associazione dei Cammini di Francesco in Toscana, che parlerà del valore del turismo in Valtiberina grazie ai Cammini. E infine Federico Eligi, consigliere delegato dal presidente della Regione Toscana per i Cammini di Francesco.