Cortona, l’Amministrazione comunale esprime cordoglio per la morte di Francesco Sandrelli

L’Amministrazione comunale esprime cordoglio per la morte di Francesco Sandrelli e vicinanza ai familiari. Sandrelli, pittore e scrittore di poesie, aveva 53 anni: «Pur essendosi trasferito da Cortona era legato a questa terra, lo testimoniano le radici della sua famiglia – dichiara il sindaco Luciano Meoni – Stando a quanto si apprende dai media, non possiamo restare indifferenti riguardo un episodio così come ci è stato rappresentato. Ci auguriamo pertanto che venga fatta luce e si accertino le eventuali responsabilità fra coloro che anziché soccorrere una persona in pericolo, hanno pensato a fare altro, omettendo quello che è un dovere civile e oltraggiando la dignità umana».