Terminate le riprese per il nuovo documentario Rai5 su Piero della Francesca

In collaborazione con la Fondazione Piero della Francesca nasce il documentario dedicato a Piero prodotto dalla Direzione Rai Cultura ed Educational nell’ambito del programma Art Night. Il progetto riguarda la storia del “pellegrinaggio culturale” rivolto alla scoperta della pittura del grande artista di Borgo Sansepolcro che, tra passato e presente, ha costituito un fenomeno singolare. Autrici dello speciale sono Linda Tugnoli ed Emanuela Avallone. Dal 28 al 31 marzo 2023 gli operatori di RAI5 sono stati quindi presenti nel territorio aretino per la realizzazione del documentario dedicato a Piero della Francesca, con particolare riguardo ai luoghi e al paesaggio che fanno da sfondo alla sua pittura. Tra i luoghi prescelti per le riprese la basilica di San Francesco ad Arezzo con il Ciclo della Vera Croce, la Madonna del Parto a Monterchi, il Museo civico con l’Archivio Storico del Comune di Sansepolcro, e immancabilmente la Casa dell’Artista. Molti, suggestivi e inediti sono inoltre gli altri itinerari individuati dalla regia per la realizzazione del programma.