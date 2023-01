Cortona, sistema parcheggi e viabilità: “Fratelli d’Italia chiede che si faccia di più”

“Cortona ha bisogno di una completa revisione del sistema parcheggi e della viabilità nel centro storico.

Un primo passo in questa direzione è senza dubbio la deliberazione di Giunta n.256 del dicembre scorso, resasi necessaria per far chiarezza sulla miriade di delibere approvate dalle passate amministrazioni, semplificando e riconducendo a un unico atto amministrativo i parcheggi a pagamento nel nostro Comune.

Condividiamo inoltre la scelta di installare parchimetri presso il parcheggio dello Spirito Santo, fornendo nel contempo la possibilità per i residenti su tutto il Comune di Cortona di poter beneficiare di un abbonamento annuale a costo agevolato, le risorse ottenute principalmente dai turisti saranno reinvestite in servizi e manutenzione necessari per rendere ancora di più attrattiva la nostra città.

In merito al parcheggio dello Spirito Santo resta aperta la questione di un potenziale contenzioso dovuto a scelte sbagliate della precedente amministrazione a guida PD, che non ha ottemperato agli impegni presi con la ditta appaltatrice, per questo ci faremo promotori di portare avanti azioni e proposte per raggiungere l’obiettivo di evitare percorsi giudiziari poco utili alla collettività e allo stesso tempo garantire servizi di cui il nostro Comune ha bisogno.

Questo metodo di lavoro ci ha sempre contraddistinto, trovare soluzioni agli errori delle amministrazioni di sinistra e fornire risposte ai bisogni dei cittadini, lo abbiamo fatto per il Mattatoio comunale, per la nuova scuola di Camucia e per altre questioni delicate e spinose sulle quali siamo riusciti a trovare sempre la quadra.

Fratelli d’Italia però chiede che si faccia di più, come sempre non basta risolvere un singolo aspetto del problema, serve pianificare e progettare il futuro della nostra città, per questo chiediamo all’attuale amministrazione che siano individuate le necessarie risorse per completare definitivamente la ZTL del centro storico, chiudendo il varco di Piazza Signorelli e di Via Dardano per far sì che solo i residenti possano entrare dentro la cinta muraria, prevedendo parcheggi riservati solo ed esclusivamente per i residenti stessi.

Altra proposta che avanziamo è quella di eliminare in tempi brevi i parchimetri dalla Statale Sr71, nel tratto che va dalla rotonda della Farmacia Bianchi fino all’ex Bottegone/ex forno la Fonte, trasformando tutti gli attuali stalli in parcheggi bianchi con disco orario per soste di 30 minuti, al fine di agevolare la riapertura dei tanti esercizi commerciali chiusi negli ultimi anni.

Infine invitiamo la Giunta a valutare l’opportunità di installare i parchimetri alla Stazione di Terontola, lato ingresso principale, per evitare soste di lungo periodo e per incentivare a tale scopo il parcheggio che si trova dietro la stazione ferroviaria, prevedendo per le soste brevi negli stalli di fronte alla stazione delle forme di agevolazione per i residenti simili a quelle previste per il centro storico”.