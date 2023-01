Scontro frontale fra due auto a Marcena, perdono la vita due persone

Alle ore 22:35 i mezzi 118 della Asl Tse sono intervenuti lungo la SR71 altezza di Borgo a Giovi, per prestare soccorso seguito di scontro frontale tra due auto. Nell’incidente sono deceduti sul colpo un uomo di 59 anni e donna di 57. Rimaste ferite due ragazze che viaggiavano sull’altra auto, una di 20 anni trasportata in codice giallo all’ospedale San Donato di Arezzo mentre l’altra anche lei di 20 anni, trasportata in codice giallo alle Scotte di Siena da Pegaso2. Sul posto sono intervenuti automedica del 118 di Arezzo, Misericordia Subbiano con infermiere, Croce Bianca di Arezzo VVFF, Polizia Municipale e ENPA per la presenza di un cane che era a bordo dell’auto con i due deceduti.