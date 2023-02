Cresce l’attesa per il concerto di Claudio Baglioni al Teatro Petrarca di Arezzo

Sono passati vent’anni da quando Claudio Baglioni fece tappa nella nostra città con il tour Crescendo e Cercando.

Era il 13 dicembre 2003 ed il vecchio Centro Affari fece da cornice al concerto dell’oggi quasi 72enne Claudio Baglioni, all’anagrafe Claudio Enrico Paolo Baglioni.

In attesa del nuovo tour estivo dal titolo a TUTTOCUORE – 9 maxieventi dal vivo che si annunciano rivoluzionari, grazie a una nuova rappresentazione totale, a tre gigantesche dimensioni spaziali, orizzontalità, verticalità, profondità, nella quale si fondono musica, luce, figura, gesto, azione e le molteplici arti e modalità dello spettacolo, Arezzo è pronta ad accogliere il cantautore e musicista romano nella splendida cornice del Teatro Petrarca di Arezzo, giovedì 16 febbraio 2023 con inizio alle ore 21.00.

Una nuova data per il suo Dodici Note Solo Bis.

Dopo il grandissimo successo del Dodici note solo, con 71 date sold out nei principali teatri italiani, Claudio Baglioni ha deciso di regalare un atteso bis.

Ed Arezzo ha risposto con un sold out in prevendita.

Voce, pianoforte e altri strumenti: con le composizioni più preziose del suo repertorio, Baglioni regalerà al pubblico aretino un appassionante e straordinario concerto di musica e poesia.

Copyright 2021 Luca Brunetti Photography

https://www.facebook.com/lucabrunettiphotographer