CSI Arezzo: a luglio una nuova edizione del “Discobolo”

Torna una nuova edizione del “Discobolo” promosso dal Centro Sportivo Italiano – Comitato di Arezzo. Una iniziativa che vedrà il CSI di Arezzo protagonista con premiazioni legate alla promozione dello sport nel territorio aretino. Per la prima volta a luglio – precisamente venerdì 8 luglio 2023 – in quella che sarà una giornata di grande festa per i colori arancioblù, i riconoscimenti del “Discobolo” andranno a cinque selezioni: sport innovativo; sportivo/a dell’anno; miglior gesto di Fair Play; oratorio dell’anno e Sport&Etica: educhiamo con lo sport. La giuria del nuovo “Discobolo” sarà, come ogni anno, di tutto rispetto grazie alle rappresentanze della Diocesi di Arezzo, Coni, Panathlon e del CSI stesso.