ACF Arezzo: report e cronaca delle partite giocate dal Settore Giovanile nel weekend

I report delle partite giocate dalle squadre del Settore Giovanile dell’ACF Arezzo nello scorso weekend.

Primavera

ACF Arezzo – Ternana 1-0 (partita sospesa al 25’)

ACF AREZZO: Pieri, Conti, Veneziano, Scognamiglio, Nasoni E, Nasoni S, Materozzi, Lunghi, Santini, Martino, Borgogni.

A disposizione: Lonoce, Fratini, Mugnaini, Rossi A, Rossi E, Saviano, Tidona, Tolomei, Torres.

Allenatore: Ilaria Leoni

TERNANA: Giampapa, Fosso, Aniballi, Moscatelli, Tagliamonte, Scolieri, Perla, Carducci, Busecchini, Piacenti, Piccioni.

A disposizione: Greco, Berardi, Canalicchio, Mei, Picchioni, Tomassini, Spagnolo.

Allenatore: Cristina Coletta

La partita è stata sospesa al 25’ del primo tempo per impraticabilità di campo a causa della pioggia e del forte vento. L’Arezzo era riuscita a passare in vantaggio all’8’ grazie ad un gol di Lunghi. Nei prossimi giorni verrà comunicata la data in cui verrà recuperata la partita: si ripartirà dal 25’ con il punteggio di 1-0 per l’ACF Arezzo.

Under 17

ACF Arezzo – Rinascita Doccia 9-1

ACF AREZZO: CardareLli, Galeotti, Amerighi, Lelli (46’ Bolognesi), Rossi, Serafini, Biani, Morato (46’ Tomassini), Bonadies, Pierini, Viviani.

Allenatore: Fabio Cappelletti

RINASCITA DOCCIA: Badiani, Azzolini Di Maggio, Cesari, Dick, Fedi, La Rocca, Nenci, Pagano, Sottili, Spagnuolo, Talanti.

A disposizione: Palatresi, Pugliese, Trallori

Allenatore: Stefano Pallotta

RETI: 1’ Bonadies, 39’ Biani, 41’ Pierini, 48’ Bolognesi, 59’ Bonadies, 62’ Biani, 73’ Bolognesi, 79’ Bonadies, 81’ Pierini

Netta vittoria per le Under 17 di mister Cappelletti contro il Rinascita Doccia sul campo di Castiglion Fibocchi: la partita termina 9-1 per le amaranto dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato e una ripresa con un netto predominio dell’Arezzo. Le amaranto passano in vantaggio dopo appena un minuto: lanzio di Viviani per Bonadies che entra in area e batte il portiere in uscita.

Il raddoppio amaranto arriva sul finale del primo tempo, al 39’. Cross di Galeotti da destra, Lelli tocca quanto basta per liberare Biani che al volo realizza il gol del 2-0. C’è tempo per il terzo gol amaranto nel primo tempo: lo segna Pierini al 41’ dopo essersi liberata bene al limite dell’area e aver battuto il portiere con un diagonale preciso. Nella ripresa l’Arezzo aumenta i giri e dilaga. Al 48’ palla rubata da Bolognesi al limite dell’area e davanti a Badiani non sbaglia: 4-0. Il Rinascita Doccia si fa vedere in avanti al 57’, quando Pagano viene atterrata in area da Rossi ed è calcio di rigore. Dal dischetto Talanti non sbaglia e accorcia le distanze: 4-1.

L’Arezzo allunga di nuovo e fa 5-1 due minuti dopo: gran palla di Bolognesi per Bonadies che entra in area e batte il portiere in uscita. Al 62’ palla di esterno di Pierini per Biani che supera un’avversaria e con un pallonetto preciso batte Badiani: 6-1. Al 73’ azione personale di Bolognesi che supera tre avversarie e a tu per tu con il portiere non sbaglia per il 7-1 parziale. Al 79’ Bonadies firma la sua tripletta personale anticipando il portiere in uscito e fissando il risultato sull’8-1. All’81’ chiude la partita il gol di Pierini che con un gran tiro in diagonale fissa il risultato finale sul 9-1

Under 15

ACF Arezzo – Parma 0-3

ACF AREZZO: Cardarelli, Fusai Verbeni, Castellani, Biani, Borgogni, Meniconi, Lelli, Bolognesi, Morato.

A disposizione: Nicolae, Dini, Bagni, Riccioli, Romeo, Mondola, Fratini, Sadotti, Viviani.

Allenatore: Daniele Rossi

PARMA: Tranzillo, Prevoli, Tognolini, Avella, Pizzacchera, Cammi, Malanca, Capra, Ianelli.

A disposizione: Pellacini, Mitello, Carcelli, Strungaru, Atria, Dallatommasina, Stojcheva, Marino, Cavalli.

Allenatore: Andrea Cerati

RETI: 13’st Malanca (rig.), 25’st Iannelli, 21’tt Mitello

Nella terza giornata della fase interregionale l’ACF Arezzo cade 0-3 sotto ai colpi del Parma. Primo tempo molto equilibrato con occasioni da una parte e dall’altra: il Parma si è reso molto pericoloso colpendo una traversa. Nel secondo tempo, al 13’, il Parma sblocca il risultato con un calcio di rigore realizzato da Malanca. Al 25’ la squadra ospite raddoppia con un gol di Iannelli in ripartenza. Nel terzo tempo il gol di Mitello al 21’ fissa il risultato finale sullo 0-3.

Under 12

S.S. Arezzo – ACF Arezzo 3-0

ACF AREZZO: Peruzzi, Tanganelli, Salomone, Neri, Vatteroni, Mondola, Dema, Fabbroni, Cetarini.

A disposizione: Mazzacane, Pasqui, Petroviq.

Allenatore: Davide Mantovani