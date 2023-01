CSI Arezzo: al “San Domenico Village” arriva il Carnevale

A spiegare i due eventi la Responsabile dell’Area Educativa dei colori arancio blu, Vincenza Balsamo: “Siamo molto contenti dei numeri che hanno avuto le edizioni invernali dei camp del CSI. Abbiamo avuto un riscontro positivo dei genitori e simo molto fieri del lavoro che svolgiamo. Dunque, dopo il Natale e l’arrivo della Befana ci aspettano le maschere di carnevale, sempre nella nostra nuovissima sede”.

Saranno due giornate a tema dedicate al Carnevale: “Esattamente. Ad attendere i bambini ci sarà la festa con il ballo in maschera e la creazione di maschere sportive”. Iniziative che si ripeteranno durante l’anno: “Successivamente organizzeremo delle giornate a tema per le festività pasquali, aiutando i bambini a creare l’uovo di pasqua, senza dimenticarci dello sport, punto focale del CSI Arezzo”. Poi, Vincenza svela un’anteprima: “Nel frattempo stiamo lavorando dietro alle quinte per il nostro grande campo estivo che partirà da giugno e arriverà a settembre. Non sveliamo ancora sorprese, ma ci saranno delle nuove attività sportive per i bambini. Invito i genitori a seguire i nostri social per rimanere sempre aggiornati”.