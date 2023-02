Da Sansepolcro a Londra: successo per l’orchestra “Giovani Armonie”

Si è conclusa l’esperienza londinese che ha visto impegnati i ragazzi dell’orchestra giovanile d’archi “Giovani Armonie” di Sansepolcro, diretti dalla maestra Laureta Cuku Hodaj. I giovani hanno preso parte a due eventi che si sono svolti nella capitale britannica giovedì 9 e venerdì 10 febbraio, riscuotendo grandissimo successo in entrambi gli appuntamenti.

In occasione di un evento dedicato a Piero della Francesca dal titolo “Piero: a celebration of Sansepolcro in words and music” nella serata di giovedì i ragazzi si sono esibiti in un concerto nella suggestiva location di Eaton Square Mayfair School, di fronte a Buckingham Palace, per proseguire poi venerdì con un secondo appuntamento presso il “The In & Out naval and military club” in cui si è svolto l’evento organizzato dalla Fondazione Esharelife e dal consolato della Repubblica di San Marino in UK in occasione del St. Agatha Day.

Grande partecipazione e apprezzamento per entrambi i concerti che hanno visto la partecipazione di una delegazione biturgense composta dal sindaco Fabrizio Innocenti, dal presidente dei Balestrieri Stefano Tarducci, dal presidente di Fondazione Progetto Valtiberina David Gori e da Michele Piccini in rappresentanza del direttivo del Lions Club.

All’evento di giovedì, incentrato sulla figura e sull’arte di Piero, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, i giovani musicisti hanno suonato melodie scelte per rappresentare al meglio la grandezza artistica del maestro biturgense. La serata di venerdì ha visto l’orchestra esibirsi negli inni nazionali di Inghilterra e San Marino e in brani di Mozart, Liszt, Radeszky, Dvorak. A fine esibizione i giovani hanno ricevuto un importante riconoscimento dalle mani del console Bragagni per il supporto dato alla Esharlife foundation nella sua attività culturale nel 2023.

“Dopo il tour in Giordania dello scorso anno, siamo molto soddisfatti per questa splendida esperienza che ha portato lustro a Sansepolcro e ai suoi giovani” ha dichiarato all’indomani David Gori. “Tutto questo è stato possibile grazie all’importante sinergia messa in piedi grazie al sostegno delle aziende del nostro territorio, e in particolare Testerini Costruzioni Società Benefit, Donati Legnami, BMA maglificio, Borgo palace Hotel, Commercianti del centro storico. A queste si è aggiunto il supporto del Lions Club e la collaborazione della nostra Fondazione assieme al Comune, alla scuola Novamusica e allo staff di Meet Valtiberina. Un bell’esempio di come il lavoro di squadra possa portare grandi gratificazioni alla comunità”.