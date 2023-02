Carnevale al Quartiere di Porta del Foro

“Sabato 18 Febbraio 2023 dalle 17.30 in poi, il Quartiere di Porta del Foro apre le sue porte a tutti i bambini e alle loro famiglie, che vogliono partecipare alla nostra divertente festa di Carnevale. Si inizia dal pomeriggio con una dolce merenda presso il nostro bar interno, per poi seguire con il laboratorio a tema.

Dalle 20.00 in poi, verrà servita la cena con un ottimo sottofondo musicale per ballare e cantare insieme. Si ricorda a tutti i partecipanti di venire mascherati perché ci saranno premi per la maschera considerata più bella, quella più originale e quella più simpatica per gli adulti, mentre per i bambini ci sarà un piccolo regalino!

Vi aspettiamo ricordando che non sono ammessi coriandoli e che per la prenotazione della cena è necessario chiamare al 3336846496 (Carlotta). Buona festa di Carnevale a tutti…Vi aspettiamo numerosi e mascherati!”