Danni al locale “La Piazza”, l’assessore Rivi: “Solidarietà e atti concreti”

“Desidero esprimere solidarietà al gestore del locale La Piazza, per l’aggressione e per i danneggiamenti subiti la scorsa domenica. Ho contattato direttamente il titolare, esprimendo la mia vicinanza per la vile aggressione subita, che mi ha toccato anche umanamente. Personalmente, e ovviamente a nome dell’intera Amministrazione Comunale, condanno fermamente fenomeni di violenza e qualsiasi atto di criminalità che vada a ledere la tranquillità e il lavoro dei nostri esercenti. Voglio esprimere sostegno a tutti loro, esercenti e commercianti del territorio, conoscendo l’impegno che mettono nel lavoro e consapevole che possono purtroppo accadere anche episodi come quello di domenica scorsa”.

Così Alessandro Rivi, assessore alla sicurezza di Palazzo delle Laudi a pochi giorni dall’inquietante episodio avvenuto lo scorso fine settimana e che ha colpito l’intera opinione pubblica.

“Sensibili a queste tematiche” continua l’amministratore “abbiamo sempre cercato di lavorare nella prevenzione, con il coinvolgimento delle forze dell’ordine che in ogni occasione, questa compresa, ringrazio per l’opera svolta. Purtroppo risulta difficile poter prevenire tutto, e nel contempo ci rendiamo conto che la semplice solidarietà non basta quando avvengono simili fatti. Proprio per questo motivo stiamo lavorando sul lato della deterrenza quanto più possibile, come ad esempio tramite l’ampliamento del sistema di videosorveglianza nel Centro Storico, che ci auguriamo possa essere di aiuto alle fasi di indagine anche per questo triste episodio. Nel contempo ho già preso i primi contatti con Confcommercio in merito a quanto accaduto, e incontrerò i suoi rappresentanti in settimana. Ho provveduto poi a scrivere ai vertici locali delle Forze dell’Ordine. Ovviamente l’episodio avvenuto ci mette in allerta, e ci impegneremo con il confronto e la collaborazione di tutti per prevenire quanto più possibile altri tristi eventi di questo tipo”.