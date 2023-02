Domani al via il Carnevale di Subbiano

Il Carnevale dei Ragazzi di Subbiano con la Proloco è pronto per la prima uscita in questo domenica 5 febbraio, per proseguire poi domenica 12 e concludere il 19 febbraio con la Gran Cuccagna e il funerale di Re Giocondo con il grande falò.

Un Carnevale, quello di Subbiano, rinato al tempo dell’austerity, ma nella mente degli anziani c’è il ricordo dei tempi del dopoguerra e biglietti del ballo del Carnevale rimandano a fine ‘800” afferma il presidente della ProLoco Gianni Fanetti” rinasce ad opera del Comitato del Carnevale con Umberto Locatelli e soprattutto grazie a Don Guido Tiezzi, che da foianese, una volta giunto come Cappellano a Subbiano portò l’arte del carnevale per dare gioia ai bambini e creare un momento dedicato a tutta la famiglia” .

Domani l’uscita dei carri allegorici usciti dalle fiabe di cenerentola, Pinocchio, la Perla Nera e i Musicanti di Brema, insieme a due trenini amati tantissimo dai bambini.

“Oggi è la Proloco a portare avanti le tradizioni, a impegnarsi per la comunità per questa festa bellissima per i bambini, a lavorare sui carri allegorici e a scendere in piazza con l’aiuto anche di altre associazioni che non fanno mancare il loro supporto per offrire un Carnevale sicuro per i ragazzi che salgono, giocano nei carri allegorici e sui trenini.

Alla ProLoco e a tutti il nostro grazie come Amministrazione per animare il paese e creare un giorno di incontro tra famiglie e bambini” ha commentato Paolo Domini assessore alla cultura del Comune di Subbiano .

Il Carnevale dei Ragazzi di Subbiano ripropone in queste tre uscite, come lo scorso anno, il concorso della Mascherina D’oro per i bambini, dedicato alla simpatia e alla creatività, con momenti di baby dance, piccoli omaggi per tutti. Tra le sfilate dei carri allegorici arrivano anche il trucca-bimbi carnevalesco e gli immancabili giochi gonfiabili.

Se la fantasia è una macchina eccezionale per il Carnevale dei Ragazzi, la merenda è una vera e propria abbuffata con ciacce fritte, ciambelline, chiacchiere e vin brulè per i più grandi.

Di anno in anno , di generazione in generazione, il Carnevale dei Ragazzi ritorna ad essere protagonista per il centro di Subbiano grazie ai ragazzi e alle famiglie che lo animeranno e che si divertiranno insieme.