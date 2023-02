Ritorna la “Cena dei Barbareschi”; ricordato Massimiliano Tanganelli, figura storica del rione Cassero

E’ tornata la “Cena dei Barbareschi” dei Rioni del Palio, una tradizione interrotta solo dalla pandemia, “che ha visto quest’anno anche la presenza dei tre Capitani dei Rioni Castiglionesi, del Magistrato del Palio edizione 2022, Dino Cirelli, del Coordinatore della Commissione Palio, Stefano Frescucci, e del componente della Pro Loco Massimo Bennati, il tutto sotto la consolidata regia dell’infaticabile Fabio Cirelli, e tutti insieme hanno voluto tributare un ricordo all’indimenticabile Massimiliano Tanganelli, per gli amici ‘Nanaccio’.

Ai Barbareschi che seguiranno con rinnovata passione la cura e la salute del cavalli anche del prossimo Palio, il mio più sincero apprezzamento per aver condiviso questa serata in armonia che segna nella passione comune, l’inizio della nuova stagione del Palio dei Rioni, che si preannuncia più appassionante e bello del solito, in un clima sempre più maturo e pieno di voglia di far bene, per i tre Rioni, ma soprattutto per la Città di Castiglion Fiorentino”.

Così il sindaco Mario Agnelli, nonché Presidente dell’Ente Palio Città di Castiglion Fiorentino, all’indomani della conviviale svoltasi in un clima di spensieratezza e di nostalgia per chi ci ha lasciato troppo presto. Intanto, dopo la nomina di Pierpaolo Mangani a ricoprire il ruolo di magistrato del Palio dei Rioni edizione 2023, nei giorni scorsi è stato riconfermato il servizio della clinica veterinaria “Il Ceppo” e il servizio di ambulanza veterinaria per il Palio dei Rioni in programma il prossimo 18 giugno.

Un impegno fortemente voluto, quello dell’Ente Palio Città di Castiglion Fiorentino, per la salute e la tutela dei cavalli del Palio, per il quale non sono mai state risparmiate forze e investimenti. A Castiglion Fiorentino, quindi, si respira già aria di Palio, manifestazione che si preannuncia entusiasmante visto che il palmares di tutti e tre i rioni si attesta a 14 vittorie ciascuno.