Dopo due trasferte sabato l’Amen SBA di nuovo al Palasport Estra contro Quarrata

Sabato alle ore 19 l’Amen Scuola Basket Arezzo tornerà sul parquet amico del Palasport Estra ospitando il CLS Quarrata per la seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Serie C Gold. Galvanizzata dal successo esterno sul campo della Legnaia l’Amen si trova di fronte un avversario particolarmente solido che in questa settimana ha aggiunto ad un roster già molto competitivo il vice capocannoniere del Girone siciliano-calabrese di C Gold Mustiatsa che nella sua prima parte di stagione con la maglia della Vis Reggio Calabria ha messo a referto oltre 24 punti di media a partita con una prestazione singola da 41 punti realizzati.

Un problema in più per la difesa della SBA che si troverà a fronteggiare un altro realizzatore oltre a Riccio, Federico Regoli ed Emanuele Rossi, in casa amaranto in ripresa Lici dopo l’influenza che l’ha colpito a inizio settimana. Arbitri dell’incontro saranno i Sigg. Forte di Siena ed Agnorelli di Poggibonsi (SI) che alzeranno la canonica palla a due alle ore 19.

Tante le partite anche del settore giovanile che inizieranno Sabato alle 15.30 quando al Palasport Estra si sfideranno Galv-Ar Under 14 Silver e Sancat Firenze, mentre alle 16 saranno impegnati in trasferta gli Under 15 della Rosini Impianti che dovranno difendere il primato in classifica dal Terranuova. Domenica sarà il turno alle 11 degli Under 13 “Portland Trail Blazers” che ospiteranno la Fides Montevarchi, mentre nel pomeriggio la Rosini Impianti Under 17 Gold di coach Paquinuzzi, già certa del primo posto, chiuderà la prima fase al Palasport Estra contro l’Asinalonga.

Match esterni per la Chimet Under 17 Silver B alle 16 a Sansepolcro e per l’Under 15 Femminile nel posticipo di Lunedi alle 19 a Porcari. Il weekend lungo di partite del vivaio SBA finirà con gli impegni al Palasport Estra Lunedi alle 20.30 dell’Amen Under 19 Gold contro Prato e Mercoledi alle 19 della Tecnoil Under 17 Silver A contro CMB Valdarno.

Per il settore Minibasket Nova Verta in campo Sabato alle 15 gli Aquilotti 2013 di Stefano Biancucci contro Montevarchi e a seguire alle 16.30 gli Aquilotti 2012 Turno 1 contro Valdambra. DOmenica mattina infine Tappa Pulcini a Faella con impegnate le due formazioni amaranto 2016 e 2017.