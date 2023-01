Ristorazione e campi da calcetto nel nuovo parco di via Giovanni Acuto: pubblicato l’avviso per la manifestazione di interesse

C’è tempo fino alle 12 di venerdì 24 febbraio per partecipare alla manifestazione d’interesse, propedeutica alla successiva gara pubblica a cui parteciperanno coloro che avranno risposto in questa prima fase, per l’affidamento in concessione dei servizi di ristorazione e di gestione delle strutture sportive interne all’area verde che l’amministrazione comunale sta completando in via Giovanni Acuto.

“Quello che i cittadini vedono ultimare ogni volta che passano dal cavalcavia della tangenziale urbana dopo la rotonda dell’ospedale – sottolinea l’assessore Alessandro Casi – è un nuovo parco pubblico finalizzato ovviamente all’attività ludica e ricreativa, con spazi destinati al gioco per i bambini, agli attrezzi ginnici outdoor, a un piccolo campetto da pallacanestro. Ma la sua sistemazione prevede anche la realizzazione di edifici destinati a bar-ristorante e a spogliatoi e di due campi da calcetto in erba sintetica. Dunque, un parco di nuova generazione, dove allo svago e alla fitness tradizionali si abbinano socialità e sport di squadra”.

“Il parco sarà ovviamente recintato, dotato di un impianto di videosorveglianza e attraversato da una pista ciclabile collegata alla rete urbana delle piste stesse. Questa che abbiamo pubblicato è una sorta d’indagine di mercato in cui invitiamo gli operatori economici a dirci se sono interessati a gestire ristorazione e campi da calcetto. Un epilogo che auspichiamo per rendere l’area davvero attraente a 360 gradi”.