Dopo la frana il Passo dei Mandrioli è ancora chiuso: l’appello dei comuni

«Scriviamo questo comunicato a seguito della caduta della frana avvenuta il giorno 12 marzo sulla provinciale 142 dei Mandrioli.

Abbiamo appreso con piacere che la Provincia di Forlì-Cesena già il 15 marzo era al lavoro sulla sede stradale per rimuoverla. Purtroppo dopo pochi giorni i lavori sono stati sospesi per movimenti sospetti e si è in attesa degli esiti di un sopralluogo per verificare lo stato reale della frana e capire meglio come intervenire in sicurezza per risolvere il problema. Chiediamo, con pieno spirito di collaborazione, che non si perda tempo utile per risolvere il problema, la strada provinciale 142 dei Mandrioli è troppo importante per le economie dei due versanti, i turisti, il commercio e le industrie che la utilizzano giornalmente ne fanno un’arteria essenziale e ogni giorno di chiusura costa molto all’economia dei nostri territori.

Rimaniamo in attesa di notizie riguardo il sopralluogo tecnico e notizie sulle tempistiche che si verranno a determinare, anche per tenere informati nel migliore dei modi cittadini e operatori che a volte sono sconfortati dal non vedere andare avanti i lavori e dal non sapere perché ciò avviene.

Riguardo sempre la strada provinciale 142 osserviamo positivamente che negli ultimi anni è ripresa l’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della strada, sappiamo altresì che ci sono altre risorse da investire per migliorarne ancora aspetti importanti come la presenza di reti para massi, nuovi guard rail e nuovo asfalto.

Speriamo che nel 2023 questi lavori riprendano con forza per arrivare ad avere un’arteria sicura ed efficiente come il nostro territorio merita».