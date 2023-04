Progetto “Polis”: al via i lavori nell’ufficio comunale di Capolona

Il 24 aprile, partiranno gli interventi che miglioreranno locali e servizi. Dal 27 aprile e fino al 27 luglio, l’ufficio di viale Dante sarà quindi temporaneamente trasferito in un container collocato nel resede attiguo all’immobile oggetto dei lavori, dotato di ATM fruibile 24 ore su 24 con l’orario che non subirà variazioni. L’ufficio postale di Capolona riaprirà nella propria sede il 31 luglio. “Tra poco inizieranno i lavori al nostro ufficio postale – spiega il sindaco Mario Francesconi – chiedo quindi ai cittadini un po’ di pazienza per eventuali disservizi che ci saranno in questi mesi. Si tratta però di un intervento molto importante per la nostra comunità perché porterà notevoli migliorie sia nei locali ma anche nei servizi offerti”.

Grazie al progetto Polis realizzato da Poste Italiane infatti, gli uffici postali di centri con meno di 15.000 abitanti, saranno forniti di uno Sportello digitale di prossimità attivo 24 ore su 24, dove poter accedere ai servizi del Comune e degli altri Enti. Come quello di Capolona, che è fra i primi comuni a livello nazionale, dove verrà realizzato questo innovativo intervento. In questo modo l’ufficio postale cambierà volto per rendersi più accessibile, accogliente e più green. “L’ufficio sarà completamente ristrutturato internamente con nuovi spazi e maggiori servizi – conclude Francesconi -come amministrazione siamo estremamente felici di essere fra primi comuni a livello nazionale oggetto di intervento e per questo ci tengo a ringraziare Poste Italiane”.

L’ufficio postale di Capolona diventerà così uno sportello dove i cittadini potranno richiedere numerosi servizi della pubblica amministrazione: carta d’identità elettronica, passaporto, certificati di stato civile e anagrafici, autodichiarazioni di smarrimento, denuncia di detenzione e trasporto d’armi, richiesta riemissione di codice fiscale, estratto conto posizioni debitorie, visura planimetrie catastali, esenzione canone Rai, deleghe soggetti fragili, certificati giudiziari, Isee, estratto contributivo, modello Obis per i pensionati, certificazione unica, rilascio patente nautica e denuncia e richiesta duplicati patente Uno strumento importante per la lotta allo spopolamento dei piccoli centri urbani ma anche un aiuto per gli abitanti anziani nel svolgere le operazioni digitali.