Dopo l’aula verde domani di scena a Porta Romana “Agreste, il bambino contadino”

Un fine settimana, quello appena iniziato, dedicato ai bambini e all’educazione ambientale. Oltre 350 bambini, frequentanti le scuole primarie e medie, hanno partecipato al progetto denominato “ORTO E GIARDINO BELVEDERE: insieme nell’aula verde”. “Grazie a dei nuovi fondi e alla collaborazione con l’amministrazione comunale abbiamo implementato questo spazio con la messa a dimora di piante da frutto e piante da orto tipiche del territorio. Questo spazio ha una duplice valenza: quella didattica, è un aula di scienze a cielo aperto, e quella educativa perché permette ai ragazzi di responsabilizzarsi prendendosi cura dell’ambiente; tematiche, queste, fatte proprie dal nostro istituto come il riciclo e il compostaggio” spiega la dirigente, Maria Silvia Corbelli.

Ecco che nell’Orto Belvedere troviamo una compostiera dove vanno a finire tutti gli scarti della frutta consumata dai bambini durante la quotidiana colazione, ma troviamo anche una compostiera dove viene macerata l’ortica utilizzata, poi, per allontanare i parassiti dalle piante da frutto, in particolar modo dal ciliegio. Ogni classe partecipante è stata suddivisa in 5 gruppi per altrettanti laboratori. “Continua l’impegno dell’assessorato all’ambiente per promuovere atteggiamenti più responsabili a favore dell’ambiente. Dopo il progetto ‘Che faccio lo butto’ che ha visto la partecipazione, tra gli altri, dei rioni, dopo le varie ‘campagne’ per la consegna delle compostiere, oggi divulghiamo e promuoviamo questo progetto tra i più piccoli affinché le buone pratiche vengano trasmesse sia ai loro coetanei che alle famiglie” dichiara l’assessore all’Ambiente, Francesca Sebastiani.

La mattinata ha visto anche un simpatico fuori programma; due bambini hanno indossato la maschera dei reali inglesi, il Re Carlo e la Regina Camilla, che, sottolineando lo spirito green che li contraddistingue, si sono presentanti all’aula verde muniti di guanti e cappello. Il fine settimana dedicato ai bambini e all’ambiente prosegue anche nella giornata di domani, sabato 6 maggio dalle ore 17.30 in poi, in Piazza del Collegio – Rione di Porta Romana, con l’iniziativa, nata in collaborazione con il Rione di Porta Romana, l’impresa agricola “L’Amazzone” e la Pro loco, “Agreste – Il Bambino Contadino”. Sono previsti laboratori didattici dedicati all’agricoltura, la sfida a squadre “Lo spaventapasseri” oltre alla possibilità di provare il “brivido” di cavalcare un pony. Per la sera è in programma a la cena “agreste” a cura del rione di Porta Romana.

“Un ringraziamento alla dirigente Corbelli, alle maestre e ai bambini che con entusiasmo hanno portato avanti questo progetto, oltre alla Pro Loco, al Rione di Porta Romana e all’impresa agricola l’Amazzone che hanno collaborato per la buona riuscita dell’evento ‘Agreste e il Bambino Contadino’ in programma domani. Le iniziative in calendario in questi giorni non sono altro che il proseguimento di un progetto di più ampio respiro finalizzato all’educazione ambientale e alla valorizzazione dei prodotti tipici del territorio, eccellenze che caratterizzano il Maggio Castiglionese dedicato all’agricoltura ma sempre in chiave sostenibile per l’ambiente” conclude l’assessore all’Ambiente, all’Agricoltura e alle Attività Produttive, Francesca Sebastiani.

Sarà possibile usufruire, dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 15:00 alle 19:00, del 𝗦𝗘𝗥𝗩𝗜𝗭𝗜𝗢 𝗡𝗔𝗩𝗘𝗧𝗧𝗔 per raggiungere il centro storico, servizio attivo con:

– partenze: parcheggi della Stazione ferroviaria e della zona Boscatello (indicati in mappa con P2 e P3);

– arrivi: sino alle 12:30, nei pressi di Porta Fiorentina; dall’inizio alla fine della gara ciclistica (prevista per le ore 17:00 circa) all’imbocco di Via Madonna del Rivaio; dal termine della gara sia nei pressi di Porta Fiorentina che di Porta Romana.