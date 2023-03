Duetto a sorpresa per Tananai nel centro di Roma – VIDEO

Duetto a sorpresa per un’artista di strada, Virginia Mingoli, che si è ritrovata a cantare assieme a Tananai, il brano “Tango” presentato dall’artista nell’ultima edizione del festival di Sanremo.

Nelle immagini postate su TikTok, tra lo stupore della ragazza impegnata in una performance in via del Corso a Roma, l’arrivo del cantante che intona il brano abbracciandola.

Tananai si è avvicinato garbatamente alla ragazza con il suo cappotto nero e occhiali da sole, ha preso il microfono cominciando a duettare insieme a lei.

La scena è stata ripresa dalle decine di persone presenti, con il video diventato immediatamente virale sui social.

Lo stesso Tananai ha condiviso le immagini del duetto molto applaudito dai fans nel cuore di Roma.

