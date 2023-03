“L’Università in città”: da mercoledì un ciclo di incontri interdisciplinari al Campus del Pionta

L’Università incontra la città di Arezzo. Prende il via il prossimo 15 marzo il primo ciclo di appuntamenti, “L’università in città”, rivolti alla cittadinanza e progettati dai vari dipartimenti dell’Università di Siena presenti nel Campus universitario aretino in collaborazione con enti e realtà del territorio.

Si tratta di incontri di riflessione e approfondimento su temi culturali e di attualità: dalle tradizioni popolari locali al cambiamento climatico, dalla musica ai rischi idrogeologici, dalla memoria dell’ex-ospedale psichiatrico di Arezzo alla tradizione e significato culturale del velo; gli incontri di riflessione e dibattito si affiancheranno a momenti di formazione informale per giovani e ragazzi.

Gli appuntamenti, con docenti e personalità del mondo culturale e dell’impresa, si terranno sia al campus del Pionta, che in altre sedi di Arezzo, fino al mese di giugno a ingresso libero.

Il ciclo si aprirà il 15 marzo alle ore 17, con l’incontro “Inventare sguardi, inventare mondi: artisti e scienziati rivoluzionari”. Simona Micali e Giuseppe Patota, dialogheranno con Massimo Bucciantini, autore del volume “In un altro mondo. Galileo Galilei, Vincent Van Gogh, Primo Levi”. L’evento si terrà nell’Aula 1 della palazzina Donne del campus del Pionta (viale Cittadini, 33).

Nella stessa settimana, il 17 marzo, si terrà l’evento “Abiti e segni: coprirsi il capo per obbedienza”; Franco Franceschi e Maria Giuseppina Muzzarelli tratteranno il tema del velo e dei suoi significati nella storia. L’evento è in programma alle ore 17 presso la Fraternita dei Laici (piazza Grande).

Gli appuntamenti proseguiranno nei mesi di aprile, maggio e giugno.

Spiega la professoressa Simona Micali, presidente del Campus di Arezzo, “Siamo molto contenti di questo primo ciclo di incontri, al quale ne seguiranno altri, molti dei quali sono stati pensati e progettati insieme al Comune e altri enti della città. Abbiamo pensato a un ventaglio di temi il più possibile vario, ma tutti di attualità e di interesse per i cittadini e i ragazzi. È un modo per rendere il dialogo tra Università e città più organico, strutturato e vivace, al di fuori delle consuete modalità della lezione o del dibattito accademico”.

Il 5 aprile alle ore 16.30 è in calendario, nell’Aula Teatro del campus del Pionta, l’iniziativa “Gli ambienti polari, sentinelle dei cambiamenti climatici”. Luca Zurli, Matteo Perotti e Gianluca Cornamusini racconteranno come e perché le ricerche in area polare aiutano a comprendere il clima che cambia.

Il 13 aprile, alle ore 17.30 presso la Sala della Borsa Merci della Camera di Commercio, si terrà l’incontro “Dialoghi intorno a Fabrizio De André”. Alessandra Carbone e Gianluigi Negro discuteranno con Simone Zacchini, autore del volume “La filosofia di Fabrizio De Andrè”.

“UNISI young. La ricerca per ragazze e ragazzi” è il titolo dell’incontro che si terrà il 19 aprile dalle ore 10 alle ore 20, presso Informagiovani del Comune e l’Enoteca “Terra di Piero”. Mario Giampaolo coordina laboratori di tinketing e coding per ragazze e ragazzi; a seguire incontro-aperitivo con Loretta Fabbri e Claudio Melacarne, autori del volume “Comprendere la radicalizzazione della vita quotidiana”.

Durante l’appuntamento del 3 maggio, ore 16.30 alla Ex Casa delle Culture, si parlerà di “Pericolosità e rischi geologici: le tecnologie ci vengono in soccorso… ma da sole non bastano!”; Riccardo Salvini illustrerà i rischi geologici del territorio e le moderne tecnologie di analisi e monitoraggio.

Il 13 maggio, alle ore 16.30 presso la Fraternita dei Laici, si terrà “A viva voce: tradizioni popolari e dialetti, beni immateriali da tutelare”. Annalisa Gualdani, Silvia Calamai, Rosalba Nodari, insieme a un ospite a sorpresa, dialogheranno sulle tradizioni popolari della provincia aretina: perché contano e perché è bene prendersene cura.

Il 31 maggio si aprirà il convegno “Agostino Pirella e la società terapeutica: pratiche di libertà”. L’appuntamento è in programma alle ore 15 alla Sala dei Grandi della Biblioteca del campus del Pionta. Vinzia Fiorino (Università di Pisa) terrà la III “Lezione Pirella”.

L’incontro finale si terrà il 6 giugno presso Arezzo Fiere e Congressi. Alle ore 10 è in programma “Career toolbox: cosa non deve mancare?”, colloquio con esponenti del mondo delle imprese sul ruolo delle Soft e Digital Skills nell’ambito del “Colonna Day”.

Il calendario aggiornato degli appuntamenti è pubblicato all’indirizzo: www.unisi.it/eventi/universita-citta