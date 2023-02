E se a vincere Sanremo 2023 fosse Marco Mengoni?

Nel 2013 arrivò al festival di Sanremo in un momento molto importante della sua carriera.

La vittoria con il brano “L’essenziale” segnò il decollo definitivo di un grande artista.

“Arrivavo da un periodo di grandi cambiamenti, e ricordo che nessuno credeva in me, mi davano per spacciato. Poi dopo la prima esibizione sentii cambiare qualcosa” ricorda Marco Mengoni che ha deciso di tornare a Sanremo 2023 con un brano dal titolo “Due vite“.

“Chi me l’ha fatto fare di tornare al Festival? Per mettermi in competizione con me stesso e divertirmi” aggiunge Mengoni in attesa del tour negli stadi: Bibione (7 giugno), Padova (20 giugno), Salerno (24 giugno), Bari (28 giugno), Bologna (1 luglio), Torino (5 luglio) e Milano (8 luglio).

“Due vite”, è un brano scritto dallo stesso Mengoni con Davide Petrella e Davide Simonetta. Venerdì nella serata delle cover Mengoni canterà “Let it be” dei Beatles con il coro internazionale gospel The Kingdom Choir.

“Vado a Sanremo e pretendo di divertirmi” ricorda Mengoni.

Ed a Sanremo ha preso in affitto un Lido dove verranno accolti addetti ai lavori e operatori che potranno accedere con bigliettino speciale.

“Potremo stare assieme giocare a biliardino o anche fare una partita di beach volley”, ha scherzato Mengoni.

Ci saranno anche dei podcast con Fabio De Luigi intitolati “Caffè col limone”, in cui si parlerà di tutto di musica e non solo.

