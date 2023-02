Eleganzissima Summer Tour 2023 di Drusilla Foer

Da Eleganzissima a Eleganzissima Summer 2023.

Drusilla Foer carismatica icona di stile, cantante e attrice, continuerà a stupirci con il suo recital Eleganzissima in versione estiva con esordio a Brescia al Gran Teatro Morato il 10 giugno 2023.

In un’alternanza di humour sagace e di malinconia commovente, Madame Foer racconta aneddoti tratti dalla sua vita straordinaria e avventurosa, vissuta fra l’Italia, Cuba, l’America e l’Europa, e costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, fra il reale e il verosimile.

Drusilla canterà le canzoni ad essi collegate, attingendo da un repertorio di autori estremamente vario, come lo è l’andamento emotivo del recital.

Giovedì 20 luglio 2023 l’Elenganzissima Summer Tour farà tappa a Firenze, in piazza della Santissima Annunziata all’interno del Musart Festival.

I biglietti per tutte le date del tour sono disponibili su Ticketone al seguente link:

https://www.ticketone.it/artist/drusilla-foer/drusilla-foer-summer-tour-2023-3327014/

Copyright 2022 Luca Brunetti Photography

https://www.facebook.com/lucabrunettiphotographer