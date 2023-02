Si conclude oggi, venerdì 3 febbraio 2023, un giorno speciale dedicato all’inclusività e all’amicizia.

La giornata dei calzini spaiati.



Una iniziativa nata 10 anni fa dall’idea di una maestra di una scuola primaria del Friuli per lanciare un importante messaggio di solidarietà ed inclusione veicolato tramite giochi e attività alle quali possono partecipare i bambini e non solo.

Tutti hanno potuto partecipare a questa ricorrenza, anche semplicemente postando una foto sui social con l’hashtag #calzinispaiati2023.

Oppure realizzando dei pupazzetti calzini con cui mettere in scena spettacoli.

Raccontando filastrocche e storie sui calzini e l’amicizia inventate.

Infine costruendo un albero dei calzini dove appendere calzini e pensieri positivi.

Il messaggio come ogni anni è stato tanto semplice quanto importante.

Accogliere la diversità.