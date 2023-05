Eroica Montalcino: domenica 28 maggio a migliaia lungo le strade bianche della Val d’Orcia

Domenica 28 maggio migliaia di ciclisti eroici parteciperanno alla settima edizione di Eroica Montalcino che, da sempre, regala fortissime emozioni non solo a quanti pedalano in sella alle biciclette d’epoca, indossando maglie di lana, lungo le tipiche “strade bianche” della provincia di Siena.

Infatti, l’appuntamento con “L’Eroica di primavera” si conferma sempre più l’evento dedicato anche ai collezionisti di viaggi alla scoperta (o riscoperta) dei borghi tra i più belli della Toscana.

Il Festival di Eroica Montalcino

Eroica Montalcino dà appuntamento già venerdì 26 maggio con l’apertura del “villaggio diffuso” che interesserà tanti scenari suggestivi del borgo.

Dalle ore 17.00, in rapida successione, Montalcino prenderà vita con la “Ciclofficina Eroica”, la mostra di biciclette Colnago “Ciclismo e Arte”, il Registro delle Biciclette Eroiche, l’angolo dedicato a “Terra Eroica”, l’accoglienza di vecchi e nuovi soci del Ciclo Club Eroica, il Mercatino Eroico, “Il Caffè” e la musica Dj Set, allestita a bordo di una “Cinquecento”.

Alle ore 17.30 l’appuntamento è al Teatro degli Astrusi per i saluti e per conoscere il progetto della Fondazione Scarponi e di Roy Roger’s relativo alla “Sicurezza in Strada”. Seguirà l’arrivo dei ciclisti degli Amatori di Verrazzano.

Infine, tutti a ballare la Disco Dance anni ’90 al Belvedere Bar o a mangiare qualcosa di buono direttamente dal braciere allestito alla Fortezza.

Alle ore 20.00 in punto, ci sarà l’accensione delle maglie luminose in piazza e lungo le vie del centro storico.

Sabato, il programma si arricchirà con l’apertura della Barberia, l’annullo filatelico speciale, la presentazione del Registro delle Biciclette Eroiche, i laboratori di Educazione ambientale a cura di Sei Toscana, la presentazione di tre interessantissimi libri alle Logge. Poi si potrà assistere alla partenza della pedalata dei Soci del Ciclo Club Eroica con sosta per partecipare alla campagna “adotta un km”.

Si potrà partecipare quindi al Gioco del Ciclotappo, assistere al criterium “biciclette anni ‘20”, alla premiazione del concorso “Barba e Baffi” e, prenotandosi, intervenire alla cena nei quartieri di Montalcino: Borghetto, Pianello, Ruga e Travaglio.

Domenica spazio a tutti i ciclisti che si cimenteranno lungo uno dei cinque percorsi a disposizione.

Ma anche chi rimarrà a Montalcino non avrà modo di annoiarsi perché, nell’attesa del ritorno dei ciclisti, sono in programma tantissime iniziative.

Montalcino

Eroica Montalcino si tiene in un territorio che pare incantato: la val d’Orcia, che il mondo intero riconosce per la sua bellezza e i mille panorami, antichi. La corsa si svilupperà tra scenari sorprendenti e inaspettati, colline vergini e campagne lavorate con cura e attenzione, alternate a boschi, foreste e rilievi aridi e brulli. Un contrasto che ha ispirato tanti artisti lungo il cammino che da Siena dirige a Sud.

Montalcino ha origini medievali e sorge tra la Val d’Orcia, la val d’Arbia e la valle dell’Ombrone.

Da secoli dà accoglienza ai pellegrini che si muovono lungo la via Francigena.

Il borgo medievale è protetto da un’imponente cinta muraria scandita da poderosi torrioni e dalla Fortezza che domina le valli.

Fulcro di Eroica Montalcino 2023 sarà, come sempre, piazza del Popolo con Le Logge e l’alta torre di Palazzo dei Priori, simbolo di Montalcino.

Quando si parla di Montalcino il pensiero corre immediatamente al Brunello, prodotto in un’area di 2100 ettari dei 31.000 complessivi della cittadina.

Un numero fermo per volontà dei soci del Consorzio che tutela il disciplinare di un vino sempre più apprezzato in tutto il mondo.



in copertina foto di Paolo Penni Martelli