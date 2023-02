Federico Rubechini è quinto nel salto in alto ai Campionati Italiani Junior

Un quinto posto per l’Alga Atletica Arezzo ai Campionati Italiani Junior e Promesse di Ancona. La manifestazione ha riunito una ristretta selezione di atleti che, nei mesi scorsi, erano riusciti a conquistare la qualificazione e tra questi erano presenti ben quattro aretini che hanno dunque vissuto le emozioni di competere per il tricolore nelle diverse discipline di velocità e salti.

Il miglior piazzamento è arrivato nel salto in alto ed è stato raggiunto da Federico Rubechini del 2004 che, a pochi giorni dalla vittoria del titolo toscano Assoluto con 1.93 metri, ha nuovamente confermato il proprio talento con una prestazione di 1.98 metri che è valsa il quinto posto finale tra gli Juniores ad appena quattro centimetri dal podio. Nella stessa specialità era impegnata anche la sua coetanea Matilda Andreani che ha gareggiato per la prima volta ai Campionati Italiani e che è saltata fino a 1.59 metri.

L’Alga Atletica Arezzo è stata poi impegnata nei 60 ostacoli con Riccardo Cincinelli che, all’esordio nella categoria Juniores, è stato protagonista di una buona prova con cui ha raggiunto la semifinale con il suo record personale di 8.48 secondi e con Danyella Brunelli del 2003 che ha fermato il cronometro a 9.30 secondi tra le Promesse. I riflettori saranno ora orientati verso sabato 11 e domenica 12 febbraio quando Ancona ospiterà i Campionati Italiani Allievi dove saranno riposte particolari attese verso Nicholas Gavagni nel salto in lungo.

Un oro e un bronzo, nel frattempo, sono arrivati nei salti al Meeting Indoor Assoluto di Modena. La medaglia più preziosa è stata conquistata da Anna Visibelli del 1993 che ha trionfato nel salto in lungo con 5.92 metri, poi la gioia del podio è stata vissuta anche da Luca Asprella Libonati del 2005 che ha siglato il nuovo record personale nel salto in alto con 1.89 metri con cui si è piazzato terzo tra gli Assoluti e secondo tra gli Junior. Particolari soddisfazioni sono arrivate anche con Leonardo Cortonesi del 2004 nel salto in lungo con una prestazione di 6.46 metri che è valsa il quinto posto in Assoluto e il primo posto tra gli Junior.

Il prospetto dei più recenti impegni è stato completato dalla partecipazione dell’Alga Atletica Arezzo alla gara di salto in alto giovanile High Jump Siena Indoor Contest dove, nella categoria Cadetti 2008-2009, sono stati raggiunti un secondo posto con Francesco Tortorelli con 1.60 metri, un quarto posto con Stella Arniani con 1.35 metri, un quinto posto con Filippo Misuri con 1.51 metri, e un settimo posto con Aurora Bondi con 1.10 metri.