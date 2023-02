Videosorveglianza: la Regione assegna 233.000 euro a 14 comuni aretini

La Giunta regionale – su proposta dell’assessore alla sicurezza e ai rapporti con gli enti locali, Stefano Ciuoffo – ha destinato 996.000 euro alla realizzazione di impianti di videosorveglianza.

Con questo ulteriore stanziamento raddoppia la cifra destinata a questo scopo, visto che il primo analogo finanziamento era stato deliberato nell’ottobre dello scorso anno. In quell’occasione furono 38 i Comuni che si videro attribuire il finanziamento, mentre questa volta si tratta di altre 46 amministrazioni. La graduatoria di coloro che avevano presentato domanda era composta da 156 Comuni. In questo modo si è riusciti ad accontentare i primi 84 Comuni.

“E’ il nostro contributo – commentano il presidente Eugenio Giani e l’assessore Ciuoffo – per garantire nei centri abitati della Toscana maggiori controlli contro ogni atto criminoso. E’ bene ricordare però che si tratta di un provvedimento di per sé non risolutivo, che va accompagnato con iniziative di animazione e socialità nelle zone più fragili. Azioni, queste ultime, che gli amministratori locali conoscono bene e che in moltissimi casi vengono perseguite, affiancando alle dotazioni tecnologiche l’elemento indispensabile rappresentato dal capitale umano”.

In provincia di Arezzo la cifra complessiva è di 233.000 euro e viene assegnata ai comuni di Sansepolcro e San Giovanni Valdarno che ottengono 25.000 euro ciascuno, mentre a Terranuova Bracciolini ne vanno quasi 24.900 e a Marciano della Chiana 26.644. Mentre a Bibbiena vanno 22.500 euro, un finanziamento di 20.000 euro ciascuno spetta a Bucine, Foiano della Chiana e Laterina Pergine Valdarno. Lucignano e Castel Focognano se aggiundicano 15.000, mentre a Castel San Niccolò ne vanno 13.000, a Ortignano Raggiolo 10.500 e a Talla 7.000.